С начала года в Брестской области зафиксировано шесть случаев зацепинга

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года зафиксировано шесть случаев зацепинга, несовершеннолетние среди нарушителей не выявлены. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



Как отметили специалисты, зацепинг - опасный способ передвижения на поезде снаружи вагона: на крыше, подножках, открытых площадках или других элементах состава. В Беларуси им чаще увлекаются ради острых ощущений и публикации видео в социальных сетях.



Это может привести к падению, столкновению с железнодорожными сооружениями, защемлению между элементами состава или поражению электрическим током. Контактный провод находится под напряжением 25 тыс. В, а электрическая дуга может возникнуть и без прямого прикосновения к нему. Даже один из этих факторов способен привести к тяжелым травмам или гибели.



За зацепинг предусмотрена административная ответственность. В зависимости от обстоятельств нарушителю может грозить штраф по ч.1 ст.18.3 или ст.19.1 КоАП. Если действия повлекли повреждение имущества, возможна уголовная ответственность. "Причиненный ущерб также могут взыскать через суд. Родителям, педагогам и друзьям важно объяснять подросткам опасность таких развлечений и помогать им противостоять давлению сверстников. В подобных ситуациях важно уметь сказать нет", - добавили в УВД Брестского облисполкома.-0-