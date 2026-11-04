С горками и ямами для приземлений. В Минске возводят ФОЦ экстремальных видов спорта





До конца декабря строители должны завершить все фасадные работы, а в период с января по март - приступить к внутренней отделке объекта.





"В центре будет создана необходимая база для ролер-спорта, прыжков на велосипеде, роликов и скейтбордов. Основная начинка с горками, ямами для приземлений - это аналог проекта центра в Казани. Все спортивное оборудование, которое будет установлено в центре, согласовано с Федераций экстремальных видов спорта", - рассказал начальник главного управления спорта Мингорисполкома Максим Воропай.





Интерес к экстремальным видам спорта у молодежи постоянно растет, и это подтверждает популярность уже действующих в нескольких столичных парках отрытых площадок.





"Решение создать такой объект было принято на уровне руководства города, чтобы ребята могли приходить и заниматься любимым делом, осваивая трюки в любую погоду", - отметил Максим Воропай.





Занятия в центре планируют проводить как на бесплатной, так и на платной основе, в штате будут работать профессиональные тренеры.-0-

4 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В 2027 году в столице планируется открытие физкультурно-оздоровительного центра экстремальных видов спорта, который позволит тренироваться в любую погоду. С ходом строительства сегодня ознакомился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.