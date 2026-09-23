С акцентом на комфорт и безопасность. В Зельве обновили отделение соцреабилитации и абилитации инвалидов

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комплексное обновление отделения социальной реабилитации и абилитации инвалидов ЦСОН провели в Зельве, акцент сделали на безопасности и комфорте для подопечных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ЦСОН Зельвенского района.



Главные изменения коснулись актового зала, где проходят все важные мероприятия. Здесь строители выполнили современную отделку стен, в целях обеспечения безопасности посетителей отделения закрыли специальными защитными экранами радиаторные батареи. Преобразились реабилитационно-трудовые мастерские, где ребята проводят большую часть своего времени. Модернизация затронула практически все помещения, сейчас в них созданы комфортные условия.



Отделение обновили за бюджетные средства. Предварительно здесь за счет спонсорской помощи установили новые энергоэффективные окна из ПВХ-профиля, благодаря чему в помещениях тепло в любую погоду.



В итоге центр полностью преобразился. Теперь подопечные ЦСОН могут заниматься творчеством, адаптивной физкультурой, проходить реабилитационные программы в безопасной, доступной и эстетичной среде. Отделение на постоянной основе посещают 42 человека. В центре работают шесть творческих и развивающих кружков, спортивный клуб. В обновленных мастерских посетители приобретают полезные практические и трудовые навыки.



Как подчеркнул при посещении обновленного отделения социальной реабилитации и абилитации инвалидов председатель Зельвенского райисполкома Юрий Костоломов, создание доступной, безопасной и комфортной среды для людей с особенностями здоровья - один из приоритетов социальной политики в районе. Важно, чтобы в обновленном отделении царила искренняя, домашняя атмосфера, чтобы ребята могли развиваться, адаптироваться, проявлять свои таланты. Задача органов власти - делать все возможное, чтобы каждый, кто в этом нуждается, чувствовал себя защищенным, нужным, окруженным заботой. -0-