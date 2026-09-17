Рушник районов, презентации проектов, концерты. Как празднуют День народного единства в Витебской области

Регион 17 сентября наполнился яркими и значимыми событиями, призванными укрепить общие ценности и продемонстрировать силу и сплоченность жителей Витебской области. В разных ее уголках состоялись торжественные митинги, концерты, диалоговые площадки, спортивные состязания и множество других мероприятий.
В Витебске утром прозвучал общегородской молебен "За единую Беларусь" с участием мужского хора "Всехсвятский" в Свято-Успенском кафедральном соборе. Днем под общим лозунгом "Мы едины!" на площадке у Летнего амфитеатра развернулась презентация проектов общественных объединений и политических партий.
Кульминацией дня стал праздничный концерт патриотического форума "Время выбрало нас. Сила в единстве!". Его гости увидели единый рушник, собранный в рамках акции "Узор, які нас яднае", из 23 рушников, представляющих районы Витебской области. Их соединил орнамент флага Беларуси, придуманный селянкой Матреной Маркевич из деревни Костелище Сенненского района.
К гостям мероприятия обратился председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов. "День народного единства в истории суверенной Беларуси мы встречаем в шестой раз, но он по праву встал в один ряд с важнейшими государственными праздниками страны, такими как День Независимости и День Победы. Сегодня мы вспоминаем дату, которая имеет глубокое историческое значение для белорусского народа, - 17 сентября 1939 года. Именно в этот день начался освободительный поход Красной армии, ставший для многих поколений белорусов событием судьбоносным. Он во многом определил дальнейший путь нашей земли, напомнил, что настоящая сила - в защите своего народа и его праве на достойную жизнь, - сказал он.
Председатель Витебского областного Совета депутатов подчеркнул, что День народного единства - это не только про даты в календаре. "Это про то, как в самые трудные времена наши предки умели отложить споры, забыть мелкие обиды и стать плечом к плечу ради общего будущего. Это про ту силу, которая рождается там, где разные голоса сливаются в один - мощный, уверенный и честный. Нас объединяет любовь к своей земле, ответственность перед теми, кто жил до нас, и перед теми, кто будет жить после. Мы хотим видеть нашу страну сильной, справедливой, свободной. И это возможно только тогда, когда мы действуем вместе. Сегодня мы - единый народ, который живет на своей земле, хранит свои традиции и культуру, обустраивает свою страну, опираясь на наследие отцов", - подчеркнул Дмитрий Демидов.
На сцене Летнего амфитеатра прошел не просто концерт - это была живая история, рассказанная голосами более 500 артистов. Программа связала воедино то, из чего соткана душа нашего народа. Все начиналось с малого и близкого каждому: с тепла родного дома, улыбок соседей и любви к своей малой родине. Прошлое заговорило с залом на универсальном языке искусства - через музыку, хореографию, где народные традиции гармонично переплелись с современными трендами. Сердцем концерта стал пронзительный образ матери, оберегающей преемственность поколений.-0-
Фото Александра Хитрова