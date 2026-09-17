Рушник районов, презентации проектов, концерты. Как празднуют День народного единства в Витебской области

Фото Александра Хитрова

Фото Александра Хитрова

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская область присоединилась к празднованию Дня народного единства, и главной площадкой торжеств стал Витебск. В Летнем амфитеатре прошел праздничный концерт, который собрал вместе жителей северного региона - тех, кто гордится своей страной и верит в ее будущее, передает корреспондент БЕЛТА.Регион 17 сентября наполнился яркими и значимыми событиями, призванными укрепить общие ценности и продемонстрировать силу и сплоченность жителей Витебской области. В разных ее уголках состоялись торжественные митинги, концерты, диалоговые площадки, спортивные состязания и множество других мероприятий.В Витебске утром прозвучал общегородской молебен "За единую Беларусь" с участием мужского хора "Всехсвятский" в Свято-Успенском кафедральном соборе. Днем под общим лозунгом "Мы едины!" на площадке у Летнего амфитеатра развернулась презентация проектов общественных объединений и политических партий.Кульминацией дня стал праздничный концерт патриотического форума "Время выбрало нас. Сила в единстве!". Его гости увидели единый рушник, собранный в рамках акции "Узор, які нас яднае", из 23 рушников, представляющих районы Витебской области. Их соединил орнамент флага Беларуси, придуманный селянкой Матреной Маркевич из деревни Костелище Сенненского района.К гостям мероприятия обратился председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов. "День народного единства в истории суверенной Беларуси мы встречаем в шестой раз, но он по праву встал в один ряд с важнейшими государственными праздниками страны, такими как День Независимости и День Победы. Сегодня мы вспоминаем дату, которая имеет глубокое историческое значение для белорусского народа, - 17 сентября 1939 года. Именно в этот день начался освободительный поход Красной армии, ставший для многих поколений белорусов событием судьбоносным. Он во многом определил дальнейший путь нашей земли, напомнил, что настоящая сила - в защите своего народа и его праве на достойную жизнь, - сказал он.Председатель Витебского областного Совета депутатов подчеркнул, что День народного единства - это не только про даты в календаре. "Это про то, как в самые трудные времена наши предки умели отложить споры, забыть мелкие обиды и стать плечом к плечу ради общего будущего. Это про ту силу, которая рождается там, где разные голоса сливаются в один - мощный, уверенный и честный. Нас объединяет любовь к своей земле, ответственность перед теми, кто жил до нас, и перед теми, кто будет жить после. Мы хотим видеть нашу страну сильной, справедливой, свободной. И это возможно только тогда, когда мы действуем вместе. Сегодня мы - единый народ, который живет на своей земле, хранит свои традиции и культуру, обустраивает свою страну, опираясь на наследие отцов", - подчеркнул Дмитрий Демидов.На сцене Летнего амфитеатра прошел не просто концерт - это была живая история, рассказанная голосами более 500 артистов. Программа связала воедино то, из чего соткана душа нашего народа. Все начиналось с малого и близкого каждому: с тепла родного дома, улыбок соседей и любви к своей малой родине. Прошлое заговорило с залом на универсальном языке искусства - через музыку, хореографию, где народные традиции гармонично переплелись с современными трендами. Сердцем концерта стал пронзительный образ матери, оберегающей преемственность поколений.-0-