22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели пришли на помощь женщине, рука которой застряла в тестораскаточной машине, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент на одном из предприятий в областном центре произошел минувшей ночью. При раскатке теста рука работницы оказалась зажата между листопрокатных валков тестораскаточной машины. Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили руку женщины.
Бригада скорой медпомощи госпитализировала пострадавшую.-0-
Регионы
22 сентября 2026, 15:58
Руку работницы зажало в тестораскаточной машине на предприятии в Гомеле. Спасатели пришли на помощь
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