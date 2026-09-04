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Руководитель из Минска "сэкономил" 1,8 млн рублей на страховых взносах, он ответит перед судом 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
04 сентября 2026, 16:11

Руководитель из Минска "сэкономил" 1,8 млн рублей на страховых взносах, он ответит перед судом 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя столицы, которому инкриминировано уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба государству в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

Фигурантом по делу проходит руководитель одного из общественных объединений спортивной направленности, зарегистрированного на территории Смолевичского района. "Как установлено, он намеренно не включил в документ для начисления обязательных страховых взносов оплату за услуги, которые объединение перечислило на счета индивидуальных предпринимателей. Фактически эти ИП являлись работниками объединения. Руководитель не отразил в бухгалтерском учете реально выплаченную им зарплату на общую сумму свыше 5,5 млн рублей как выплаты в пользу работающих граждан", - пояснили в областной прокуратуре.

Так, с июля 2021 года по май 2025 года руководитель уклонялся от уплаты страховых взносов. Причиненный государству ущерб превысил 1,8 млн рублей.

В прокуратуре разъяснили, что первоначально большинство из ИП устроились на работу в общественное объединение в качестве тренеров и иных работников. С ними были заключены трудовые договоры или договоры подряда, которые предусматривают обязанность нанимателя уплачивать обязательные страховые взносы и налоговые отчисления из зарплаты.

"Однако обвиняемый сознательно создал иную схему оплаты труда, которая позволила ему минимизировать отчисления. Он предложил гражданам, работавшим по трудовым договорам или договорам возмездного оказания услуг, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. После этого руководитель заключил с ними уже как с ИП договоры возмездного оказания услуг и установил для них более выгодные условия оплаты. В итоге председатель общественного объединения выплачивал зарплату под видом оплаты услуг ИП, избегая начисления и уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН", - указали в службе информации прокуратуры Минской области.

Уголовное дело находилось в производстве УСК по Минской области.

Обвиняемый частично возместил причиненный ущерб в сумме около 920 тыс. рублей. На оставшуюся сумму в свыше 960 тыс. рублей прокурор предъявил гражданский иск.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.243-3 УК. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0- 
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Минск мошенничество прокуратура
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