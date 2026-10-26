Роботизированную технику тестируют на гранитном карьере в Лунинецком районе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роботизированную технику тестируют на территории Ситницкого месторождения в Лунинецком районе. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУПП "Гранит".
Испытания проводятся на опытном полигоне ОАО "БЕЛАЗ" в Ситнице. Апробацию проходят два роботизированных комплекса на карьерных самосвалах. Сейчас они перевозят вскрышные породы. Впоследствии такая техника будет работать в микашевичском карьере и заниматься транспортировкой горной массы.
"Ширина карьера - около 2 км, его длина - 3 км, глубина - 155 м. Сейчас отметка остановилась на минус 20 м. В перспективе техника будет работать еще глубже: ведется нарезка горизонта на отметку минус 35 м. Далее будут нарезаться четыре горизонта, и будет отметка минус 80 м. Это резерв для добычи гранита", - рассказали специалисты.
Это не единственное новшество: реализован проект по импортозамещению. Ко дню своего предприятия "Гранит" освоил производство платформ для железнодорожных весов, оборудовав участок по их изготовлению. "У нас на предприятии используется 16 железнодорожных и 7 автомобильных весов. Это дорогостоящее оборудование. Из-за того, что на платформы заезжает тяжелая техника, они деформируются. Нам постоянно приходилось покупать новые. Теперь мы производим сами", - отметили на предприятии. В планах также освоить производство платформ для автомобильных весов.
"Гранит" является крупнейшим предприятием в Европе по добыче и переработке плотных горных пород.
В Брестской области в целом нацелены на каждое предприятие привнести идею роботизации и автоматизации.-0-