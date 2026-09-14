Ряд нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности выявила прокуратура на предприятии Гродно





Во время анализа статистических сведений было выявлено предприятие частной формы собственности, учредителем которого является госорганизация, с внешней просроченной дебиторской задолженностью. Была проведена проверка исполнения этим субъектом хозяйствования законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности.





Установлено, что предприятие допускает нарушения как при заключении экспортных, так и импортных договоров. Условием, способствующим образованию внешней просроченной дебиторской задолженности, явились недостатки при осуществлении субъектом хозяйствования преддоговорной, договорной и претензионно-исковой работы.





"Локальные нормативные правовые акты предприятия не содержали положений, регламентирующих механизм проверки деловой репутации и благонадежности контрагентов, порядок, условия и сроки предоставления отсрочки оплаты, продления сроков оплаты, что свидетельствует об отсутствии четкой регламентации действий ответственных лиц при заключении и исполнении внешнеэкономических договоров", - рассказали в прокуратуре.





Экспортные договоры заключены на условиях отсрочки платежа при наличии информации о неблагонадежности контрагентов. Допущены факты необоснованного продления сроков оплаты поставленного товара на длительный период, в результате чего задолженность в государственной статистической отчетности как просроченная не отражалась. При анализе импортного договора, по которому у предприятия образовалась внешняя просроченная дебиторская задолженность, установлено, что этот договор заключен на заведомо невыгодных для предприятия условиях: 100-процентная предоплата, подсудность споров отведена арбитражному суду по месту нахождения ответчика, отсутствие положений об ответственности продавца.





"Предприятием своевременная претензионно-исковая работа с контрагентами-должниками не велась, должные меры по возврату валютной выручки в страну не приняты. Контроль со стороны учредителя предприятия, государственной организации, за его деятельностью в данной сфере надлежащим образом не осуществлялся", - добавили в ведомстве.





По результатам проверки прокурор Гродно в адрес учредителя предприятия внес представление об устранении выявленных нарушений законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Рассмотрение акта надзора находится на контроле.-0-

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ряд нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности выявила прокуратура на предприятии в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.