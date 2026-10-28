Результаты исследований археологического комплекса Огово 1 обсудили в Ивановском районе

В нем также приняли участие представители Министерства культуры и Национального агентства по туризму. Программа мероприятия включала доклады ведущих специалистов в Ивановском районном центре туризма, экологии и патриотического воспитания, научную дискуссию, а также выезд участников к памятнику Огово 1 и посещение филиала археологии "Нашы карані" Мотольского музея народного творчества.

Археологический комплекс Огово 1, расположенный в Ивановском районе Брестской области, - уникальный памятник ашельской культуры периода раннего палеолита. "С 2012 года на разных участках карьера в толще гравийно-галечного и песчаного материала выявили несколько слоев с кремневыми изделиями, имеющими раннепалеолитический облик, среди прочих были изделия со вторичной обработкой, нуклевидные изделия, плитки с сериями сколов или с единичными сколами. Результаты новейших комплексных исследований и OSL-датирование показывают, что возраст находок составляет не менее 400 тыс. лет, что позволяет существенно удревнить историю заселения территории Беларуси и относить ее к периоду 400-500 тыс. лет назад. Постановлением Министерства культуры в 2025 году памятнику археологии Огово-1 присвоена категория "2" как историко-культурной ценности национального значения", - рассказали специалисты Института истории.

Круглый стол провели с целью показать научную, культурную, образовательную и социально-экономическую значимость объекта. Участники обсудили векторы и перспективы его развития, а также стратегии межведомственного взаимодействия. Круглый стол провели с целью показать научную, культурную, образовательную и социально-экономическую значимость объекта. Участники обсудили векторы и перспективы его развития, а также стратегии межведомственного взаимодействия.

Как отметили в Институте истории НАН, проведение данного мероприятия способствует раскрытию туристического потенциала Ивановского района, сохранению и популяризации уникального археологического наследия Беларуси. Также оно направлено на налаживание сотрудничества между академической наукой, органами местной власти и общественностью, на определение дальнейших перспектив изучения памятника, где в 2025-2026 годах уже было выявлено более 1000 новых артефактов.-0-





Фото Института истории НАН

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново 28 октября Институт истории НАН совместно с Ивановским районным исполнительным комитетом организовали круглый стол "Памятник нижнего палеолита Огово 1: изучение, потенциал, перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.