Результат кропотливой работы всех хозяйств - Кушнаренко о рекордном намолоте зерна в Минской области





На полях Минской области еще продолжается уборка кукурузы на зерно. Вместе с тем 15 районов центрального региона уже преодолели планку в 100 тыс. т валового намолота. Несвижский, Минский и Копыльский районы превысили результат в 250 тыс. т, а Слуцкий и вовсе стал рекордсменом, зафиксировав намолот в более чем 300 тыс. т.

"Это общая наша победа, наш общий успех и очень высокая профессиональная планка. Мы нацелены на то, чтобы с учетом имеющегося опыта сохранить позиции лидеров. Для этого есть все необходимое: в оптимальные сроки завершенный сев озимых, которые составляют 82% от общей площади", - отметил глава области. "Это общая наша победа, наш общий успех и очень высокая профессиональная планка. Мы нацелены на то, чтобы с учетом имеющегося опыта сохранить позиции лидеров. Для этого есть все необходимое: в оптимальные сроки завершенный сев озимых, которые составляют 82% от общей площади", - отметил глава области.





Алексей Кушнаренко подчеркнул, что в области все больше земель вводят в сельхозоборот, а люди демонстрируют заряженность на успех и высокий профессионализм. Поздравляя руководителей районов с этим результатом, глава области вручил им караваи из муки нового урожая.

Помощник Президента по Минской области Александр Кохан отметил: "На "Дажынках" в Воложине в 2024 году глава государства поставил перед Минской областью задачу, которая казалась очень сложной, тяжело достижимой. Но системная работа, вклад каждого района, серьезное отношение каждого работника и погодные условия дали возможность выполнить поставленную задачу. 3 млн т зерна - это перспектива для развития животноводства, стабильная экономика предприятий, доходы населения". Помощник Президента по Минской области Александр Кохан отметил: "На "Дажынках" в Воложине в 2024 году глава государства поставил перед Минской областью задачу, которая казалась очень сложной, тяжело достижимой. Но системная работа, вклад каждого района, серьезное отношение каждого работника и погодные условия дали возможность выполнить поставленную задачу. 3 млн т зерна - это перспектива для развития животноводства, стабильная экономика предприятий, доходы населения".

По словам первого заместителя председателя Минского облисполкома Василия Сысоева, уже есть задел в следующем году преумножить результат. "3 млн т - цифра не конечная. Работа дальше идет и итоги будут подведены после завершения уборки кукурузы", - сказал он, вручив главе области, которая стала житницей страны, символическую карту региона из зерна разных культур нового урожая. По словам первого заместителя председателя Минского облисполкома Василия Сысоева, уже есть задел в следующем году преумножить результат. "3 млн т - цифра не конечная. Работа дальше идет и итоги будут подведены после завершения уборки кукурузы", - сказал он, вручив главе области, которая стала житницей страны, символическую карту региона из зерна разных культур нового урожая.

Говоря о жатве этого года молодой комбайнер агрокомбината" Ждановичи" Сергей Дубень, намолотивший свыше 4 тыс. т, поделился, что в этом сезоне увеличил свой результат в два раза. "Помогла хорошая техника - на жатву выехал на новом комбайне, погода, отличный урожай. Работали, старались и земля отблагодарила", - рассказал он.-0- Говоря о жатве этого года молодой комбайнер агрокомбината" Ждановичи" Сергей Дубень, намолотивший свыше 4 тыс. т, поделился, что в этом сезоне увеличил свой результат в два раза. "Помогла хорошая техника - на жатву выехал на новом комбайне, погода, отличный урожай. Работали, старались и земля отблагодарила", - рассказал он.-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

3 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Намолоченные аграриями центрального региона 3 млн т зерна вместе с рапсом и кукурузой - это результат кропотливой работы всех хозяйств. Это отметил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко на мероприятии в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.