



Как отметил заместитель заведующего концертным залом "Витебск" Александр Базук, главная идея ярмарки - подарить жителям города и его гостям новогоднее настроение. "Все, что будет представлено на ярмарке, посвящено предстоящим праздникам: сувениры, подарки, которые можно будет подарить на Рождество, сочельник и сам Новый год. Кроме того, любой желающий сможет сделать подарок своими руками", - поделился он.





Мастер-классы проведут умельцы домов ремесел из 21 района Витебской области. "Гости смогут ознакомиться с различными ремеслами, в том числе включенными в список историко-культурных ценностей Беларуси: вытинанка, соломоплетение, вышивка, маляванка, лоскутное шитье и другие", - рассказала заведующая отделом традиционной культуры Витебского областного методического центра народного творчества Татьяна Ядевич.





Центральным событием мероприятия станет открытие 4 декабря резиденции Деда Мороза. "Самая главная фишка - письма. Все, кто придут 4, 5 и 6 декабря, смогут написать послание Деду Морозу прямо при нем, - сообщил заведующий филиалом "Центр национальных культур" Кирилл Силиванов. - Снегурочка с другими сказочными персонажами выберут часть писем, их зачитают 11 декабря на площади Победы во время зажжения главной новогодней елки. Написать письмо можно и в любой другой день, опустив его в почтовый ящик резиденции, - Дед Мороз обещал прочитать все. Кроме того, всех гостей ждет интерактивная программа".





Мероприятие организуется по инициативе управления культуры Витебского облисполкома.-0-

26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" с 2 по 13 декабря пройдет большая новогодняя выставка-продажа. Главным моментом станет открытие резиденции Деда Мороза, сообщает корреспондент БЕЛТА.