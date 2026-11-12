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Республиканский женский форум Белхимпрофсоюза собрал в Гродно более 100 участников

Опубликовано:

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Регионы
12 ноября 2026, 17:36

Республиканский женский форум Белхимпрофсоюза собрал в Гродно более 100 участников

Фото Гродненского областного объединения профсоюзов
Фото Гродненского областного объединения профсоюзов
Фото Гродненского областного объединения профсоюзов
12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно стартовал республиканский женский форум Белхимпрофсоюза "История Беларуси в женских лицах", двухдневное мероприятие объединило более 100 участников, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие, как подчеркивают организаторы, призвано сплотить женщин разных поколений вокруг главных ценностей: созидательного труда, защиты прав трудящихся, сохранения традиционной семьи и укрепления мира. Форум в Гродно - это финал масштабного проекта "Время конкретных дел".

"Профессия химика сложная, требующая особых навыков, знаний и компетенций. Долгие годы отрасль считалась преимущественно мужской. На наших предприятиях работает около 45 тыс. женщин, это больше 30%. Меняются технологии, меняется время. Поэтому женщин в наших коллективах становится больше. Они - инициаторы многих профсоюзных инициатив", - сказал председатель Белхимпрофсоюза Андрей Жук.
Он подчеркнул, что защита прав работниц-женщин - неизменный приоритет: "Через механизмы коллективных договоров мы не просто добиваемся социальных гарантий, а создаем условия, при которых профессиональный рост гармонично сочетается с выполнением важнейших семейных обязанностей".

Программа первого дня форума развернулась на пяти тематических площадках, где в формате открытого диалога участники обсуждают наиболее актуальные вопросы. Базой одного из модулей стал ГрГУ им.Я.Купалы, где собралась учащаяся молодежь, чтобы выработать новые ориентиры профсоюзной поддержки будущих специалистов. "В Беларуси три профильных колледжа, мы хотим привлечь их учащихся, чтобы они уже со студенческой скамьи начинали включаться в профсоюзные активности", - отметил Андрей Жук.

Одной из участниц диалога стала учащаяся Новополоцкого государственного политехнического колледжа Ксения Яскевич, которая первая в семье выбрала для себя нефтехимическую сферу. "Я решила, что переработка нефти и газа это достаточно интересная, многогранная профессия. Женщины, наравне с мужчинами работают на профильных предприятиях. А еще занимают руководящие должности, поэтому есть к чему стремиться. В будущем вижу себя в лаборатории химического анализа на предприятии "Нафтан", - сказала она. Форум, по ее словам, интересная интерактивная площадка, позволяющая познакомиться с ветеранами труда, с профсоюзными мероприятиями, в целом деятельностью профсоюза и открыть для себя много трудового опыта.
Работа форума была организована также на базе филиала "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот", где собрались молодые специалисты отрасли. Они погрузились в вопросы социальной адаптации, закрепления кадров и развития института наставничества. Третий модуль собрал молодых мам для обсуждения гармоничного совмещения семейных и трудовых обязанностей, а также вопросов создания психологических программ здоровья и оздоровления детей. Опыт эффективного руководства, роль женщин в укреплении общественного согласия и особенности работы в преимущественно мужских коллективах были в центре внимания женщин-лидеров в рамках четвертого модуля. Еще один модуль объединил ветеранов профсоюзного движения - женщин, чьи заслуги, стойкость и богатейший жизненный опыт служат незыблемым ориентиром для молодых лидеров.

Второй день форума начнется с возложения цветов к мемориалу "Курган Славы", участники отдадут дань уважения подвигу белорусского народа. Затем гости форума познакомятся с легендарным флагманом отечественной индустрии - ОАО "Гродно Азот", посетив его ключевое производство и музей трудовой славы.
Главным акцентом двухдневной программы станет масштабная диалоговая площадка "История Беларуси в женских лицах", объединяющая интересы профсоюзных лидеров, депутатского корпуса и нанимателей. Модераторы всех пяти модулей подведут итоги двухдневной работы, после чего будет принят итоговый документ с конкретными предложениями по защите социально-экономических прав женщин, который ляжет в основу плана работы на 2027 год для первичных профсоюзных организаций, входящих в состав Белхимпрофсоюза.-0-

Фото Гродненского областного объединения профсоюзов
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