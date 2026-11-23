23 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. От обсуждения нормативных актов до ликвидации условной химической аварии - республиканский семинар службы химической и радиационной защиты МЧС прошел в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.





Мероприятие собрало специалистов со всей страны на базе пожарного аварийно-спасательного отряда №6 в Могилеве. В теоретической части участники разобрали новые нормативные правовые акты, регулирующие работу службы. Обсудили вопросы сбора и хранения ртути, а также ознакомились с перспективами применения новых приборов для радиационной разведки от УП "АТОМТЕХ". Отдельное внимание уделили системе подготовки кадров.

Практику участники отработали на базе ОАО "Могилевхимволокно". Сценарий учения предполагал аварию на химически опасном объекте: из-за обесточивания остановились насосы, что привело к росту давления в реакторе и разгерметизации оборудования, началось истечение легковоспламеняющейся токсичной жидкости. Практику участники отработали на базе ОАО "Могилевхимволокно". Сценарий учения предполагал аварию на химически опасном объекте: из-за обесточивания остановились насосы, что привело к росту давления в реакторе и разгерметизации оборудования, началось истечение легковоспламеняющейся токсичной жидкости.





"Каждый год у нас вводятся в действие новые нормативные документы, регулирующие деятельность службы химической и радиационной защиты. Семинар является именно той площадкой, на которой доводятся тонкости этих документов, обсуждаются моменты о том, как правильно действовать при ликвидации той или иной ситуации, связанной с опасными химическими и радиационными веществами. Плюс обмен опытом с организациями, такими как службы ХРЗ, Министерство обороны, Государственный пограничный комитет, внутренние войска", - сказал начальник Центра химической и радиационной защиты Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" Василий Шалепин.

По его словам, в Могилеве показали ликвидацию "аварии" с выходом параксилола. Все действия выполнили по всем правилам и без нарушений. Участники выставили границы опасной зоны, эвакуировали условных пострадавших и наложили герметизирующие бандажи на поврежденный трубопровод. Для локализации облака опасных веществ создали водяные завесы. Замеры воздуха подтвердили: концентрация вредных веществ в пределах нормы, угрозы для людей нет.-0- По его словам, в Могилеве показали ликвидацию "аварии" с выходом параксилола. Все действия выполнили по всем правилам и без нарушений. Участники выставили границы опасной зоны, эвакуировали условных пострадавших и наложили герметизирующие бандажи на поврежденный трубопровод. Для локализации облака опасных веществ создали водяные завесы. Замеры воздуха подтвердили: концентрация вредных веществ в пределах нормы, угрозы для людей нет.-0-