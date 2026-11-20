20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 37-летней супруги. Обстоятельства преступления установили следователи, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, вечером 4 июня в агрогородке Восход мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. Во время конфликта он схватил кухонный нож и дважды ударил женщину в туловище. От полученного ранения в области жизненно важных органов потерпевшая скончалась на месте. После произошедшего мужчина предпринял несколько попыток покончить с собой, однако безуспешно.
Утром следующего дня ему позвонила подруга супруги. Она интересовалась, почему женщина не вышла на работу и не открывает дверь. Мужчина ответил, что не может подняться, попросил вызвать скорую помощь и сообщил об убийстве. Подруга незамедлительно обратилась в милицию и МЧС. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело женщины, а также мужчину с множественными телесными повреждениями.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшей были проникающая колото-резаная рана грудной клетки справа с повреждением внутренних органов и колото-резаная рана левой голени. У мужчины выявили множественные раны живота, грудной клетки и шеи. Эти повреждения отнесены к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант не страдал психическим расстройством, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В состоянии аффекта он не находился.
Следствием установлено, что супруги прожили вместе более семи лет, а летом 2025 года официально зарегистрировали брак. В тот вечер женщина сообщила о намерении уйти от мужа. Это вызвало у мужчины эмоциональное потрясение и злость. По информации следствия, ранее он не злоупотреблял алкоголем, характеризовался как спокойный человек, однако часто ревновал супругу.
В ходе расследования провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого, изъяли и осмотрели вещественные доказательства, назначили и провели судебные экспертизы. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса.-0-