Ремонт кровель и котлов, заготовка топлива. Как в Брестской области подготовились к сезону холодов 

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Брестском областном унитарном предприятии "Управление ЖКХ".



В юго-западном регионе к сезону холодов получили 589 паспортов на котельные и 43 по жилищному фонду. "Акценты при подготовке, как всегда, сделаны на теплоисточниках и жилфонде. Заменены 30 км тепловых сетей. Капитально отремонтировано 15 котлов, заменены на современные - восемь. Ведутся работы по замене еще девяти котлов, которые будут завершены в октябре-ноябре, - рассказали в областном управлении ЖКХ. - На замену тепловых сетей и обновление оборудования котельных в этом году было направлено около 28 млн рублей бюджетных средств".



Завершается перевод на пеллеты 14 котельных в Жабинковском, Пинском, Ивановском, Лунинецком, Березовском и Столинском районах. Еще две котельные будут введены в эксплуатацию в октябре. Коммунальные службы сделали запасы топлива к отопительному периоду. На складах хранится более 145 тыс. куб.м дров и почти 45 тыс. куб.м щепы.



Коммунальщики Брестской области при подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему сезону отремонтировали 90 тыс. кв.м кровель и 17,2 тыс. м погонных стыков стеновых панелей. Специалисты выполнили профилактические ремонты систем теплоснабжения 8956 жилых домов. Где необходимо, приведены в надлежащее состояние входные группы подъездов, восстановлено остекление.



В управлении ЖКХ ответили и на один из популярных вопросов этих дней: когда начнут включать отопление. "Решение о начале отопительного периода принимают гор- и райисполкомы, исходя из сложившихся погодных условий. При среднесуточных температурах наружного воздуха в течение трех дней подряд плюс 10 градусов и ниже подключаются социальные объекты. Если на улице восемь градусов тепла и ниже, подключается жилищный фонд. Другие организации подключаются после жилищного фонда по мере поступления от них соответствующих заявлений", - пояснили специалисты.-0-