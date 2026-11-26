26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев принял участие в совещании по подготовке Слонима к областному празднику тружеников села "Дажынкі-2027". Основной упор был сделан на решение проблемных вопросов, которые поднимают жители, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненский облисполком.
"Мы должны решить скрытые, застарелые проблемы. Начать подготовку к празднику не с наведения красоты, а со строительства и ремонта коммуникаций: канализации и водопровода. Облегчить жизнь гражданам и закрыть болевые вопросы навсегда", - подчеркнул Юрий Караев.
Обсуждались содержание дворовых территорий, отопление и горячая вода, состояние объездной дороги между микрорайоном Цивинщина и д.Петралевичи. Глава области побывал на некоторых объектах, внесенных в план подготовки к "Дажынкам-2027", и по каждому дал конкретные поручения.
"Мы используем подготовку к главному сельскохозяйственному празднику, чтобы устранить точечные болевые моменты. Это касается и жалоб по горячей воде, и по отоплению, и по дорогам. Сегодня в городе строится новая котельная, которая позволит сократить теплопотери. Перед подрядчиками поставлена задача решить возникшие проблемы до начала календарной зимы", - сказал Юрий Караев.
Председатель Гродненского облисполкома выразил уверенность, что к празднику тружеников села все будет блестеть. "И жители города, и гости праздника останутся довольны. Но для этого придется приложить немало усилий", - добавил он.-0-
Регионы
26 ноября 2026, 12:26
Ремонт коммуникаций и дорог. Какие акценты сделаны в подготовке Слонима к "Дажынкам-2027"
Фото Гродненского облисполкома
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