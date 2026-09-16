Рекордный урожай картофеля собрали на своем поле школьники из Светлогорского района

В эти дни по всей стране проходят мероприятия, посвященные празднику народного единства. Проекты, пробеги, инициативы, митинги и даже сбор урожая объединяют белорусов разных поколений и в больших населенных пунктах, и в агрогородках, и в деревушках.

Накануне самого молодого праздника в стране учащиеся и педагоги показали пример сплоченности и трудолюбия, в очередной раз доказав, что совместный труд объединяет и приносит реальные плоды.