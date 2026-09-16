Рекордный урожай картофеля собрали на своем поле школьники из Светлогорского района

В эти дни по всей стране проходят мероприятия, посвященные празднику народного единства. Проекты, пробеги, инициативы, митинги и даже сбор урожая объединяют белорусов разных поколений и в больших населенных пунктах, и в агрогородках, и в деревушках.
Накануне самого молодого праздника в стране учащиеся и педагоги показали пример сплоченности и трудолюбия, в очередной раз доказав, что совместный труд объединяет и приносит реальные плоды.
Проект по выращиванию картофеля в школе реализуют уже несколько лет. Его расценивают не просто как способ пополнить запасы продовольствия, а как своего рода школу жизни, где дети учатся ответственности, уважению к труду и заботе о других.
Местное хозяйство выделяет для юных аграриев участок земли в 20-25 соток. "Работу начинают весной с посадки, а летом во время производственной практики и лагерей труда и отдыха ребята вместе со взрослыми пропалывают поле. С обработкой почвы помогают специалисты хозяйства, а вот сбор урожая всегда остается за учреждением", - рассказали в школе.
В этом году результат превзошел все ожидания. "Собрано 5,8 тонн картофеля. Урожайность достигла 232 ц/га. Этот показатель стал рекордным для школы и ярким примером того, как дружба поколений и общий труд приносят впечатляющие результаты", - отметили в Боровиковской СШ.
Такой подход не только учит детей труду, но и позволяет существенно удешевить питание в школьной столовой. "В итоге получается общая польза - вкусная и здоровая еда на столах школьников. Возможно наш пример вдохновит другие коллективы на добрые дела, ведь вместе мы способны на многое", - подчеркнули в учреждении.-0-
Фото Боровиковской школы