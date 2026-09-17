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Редкие транспаранты и листовки подполья: в Бресте открыли выставку "Истоки единства"

Опубликовано:

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Регионы
17 сентября 2026, 15:39

Редкие транспаранты и листовки подполья: в Бресте открыли выставку "Истоки единства"

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее открыли выставку "Истоки единства", приуроченную ко Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Начиная с 2021 года ко Дню народного единства ежегодно открывают тематические выставки. В разные годы акцент делался на хронологии событий, печатных изданиях или выдающихся деятелях того времени. В этот раз основой стали транспаранты - один из ключевых инструментов подпольной борьбы в Западной Беларуси середины 1920-х годов.
В экспозиции - подлинные материалы из фондов музея, многие из представленных предметов демонстрируются впервые. Часть экспонатов относится к категории редких. В центре внимания - оригинальные транспаранты организаций Коммунистической партии Западной Белоруссии и Коммунистического союза молодежи Западной Белоруссии, а также листовки 1920-1930-х годов, которые играли важную роль в подпольной агитации. Представлены листовки ЦК КПЗБ и ЦК КСМЗБ, изданные в подпольной типографии, а также газеты, выпущенные в Вильно.

"У нас большая коллекция транспарантов - 43. Эти агитационные полотна создавались в нелегальных условиях: на местах, явочных квартирах, их писали на красной ткани, которую нужно было приобрести в магазине, рискуя тем, что продавцы донесут на них. Использовали еще упаковочную тару как основу, наносили надписи масляными красками белого, желтого и серебристого цвета. Транспаранты вывешивали на деревьях, крышах, электропроводах. Главной задачей было удержать плакат на виду как можно дольше. Подпольщики называли эту деятельность плакатированием", - рассказали в музее.
Посетители также могут узнать об истории жизни борцов за свободу - Веры Хоружей, Василисы Селивоник и других. Их судьбы раскрывают через карты, фотографии, анкеты, характеристики. В музее подчеркнули, что те, кто интересуется историей родной земли и этапами ее развития, оценят глубину и насыщенность экспозиции. Выставку дополняют инсталляция "Изготовление транспаранта на квартире подпольщика" и полотно брестского художника "1939 год. Западная Белоруссия".

Посетить выставку "Истоки единства" можно до 31 октября.-0-
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