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"Разобраться в интересах людей". В Кобрине обсудили новации законопроекта о профсоюзах 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 сентября 2026, 18:03

"Разобраться в интересах людей". В Кобрине обсудили новации законопроекта о профсоюзах 

Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
29 сентября, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине 29 сентября прошло выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации на тему "Роль профсоюзов в обеспечении прав трудящихся", передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание организовали для подготовки проекта закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О профессиональных союзах". В повестку вошли вопросы, связанные с новациями законопроекта, деятельностью профсоюзов различных отраслей, а также работой профсоюзных организаций Кобринского района.

"Процесс изменений закона по вопросам деятельности профсоюзов идет уже более полугода, мы работаем в тесном сотрудничестве с Федерацией профсоюзов Беларуси. Предварительная работа выполнена, законопроект в завершающей стадии. Любой закон должен идти от жизни. Поэтому в рамках визита на Кобринщину мы также планируем пообщаться с гражданами, чтобы услышать их мнение", - сказал председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Николай Бузин.

Он отметил, что к обсуждению привлечены все уровни профсоюзных структур - от центральных органов до районных организаций. "Мы решили объединить на Кобринской земле все структуры, которые заинтересованы в разработке данного законодательного акта. Именно такая традиция - дойти до каждого человека, разобраться в интересах людей на уровне района - отсюда начинается наша работа. В законодательной базе закрепляется терминология, которой раньше не было. Появляется четкое понимание процедур создания профсоюзной организации. Закрепляется положение о том, что в профсоюзах можно находиться с 14 лет. Закон переформатирован, обновлен. Он существует с 1992 года. Время идет, меняются условия, определенные потоки в рамках нашего государства, гражданские отношения и вместе с этим изменяется законодательство", - отметил Николай Бузин.

Член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Полина Василюк озвучила основные новации законопроекта. "Комплексно урегулированы вопросы, касающиеся прав профсоюзов в различных областях, принципов их деятельности, взаимодействия с государственными органами. Закреплены положения о создании и деятельности профсоюзов, их представительности и полномочиях по защите прав трудящихся. В проекте закона предлагается установить, что профсоюзы в рамках социального партнерства участвуют в разработке и реализации социально-экономической политики государства, вправе вносить предложения по изменению правового регулирования трудовых и социально-экономических вопросов", - сказала Полина Василюк.

Она добавила, что определено, что профсоюзы, объединения профсоюзов в пределах своей компетенции принимают меры по противодействию экстремизму. "Предлагается установить запрет вхождения в состав органов профсоюзов, объединений профсоюзов, лиц, включенных в перечень подобных организаций. Будут предусмотрены критерии численности и представительности профсоюзов и объединений профсоюзов. Вводится отраслевой и профессиональный признак создания профсоюзов, а также возможность их создания в рамках конкретного юридического лица. Определены критерии для создания, деятельности профсоюзов в зависимости от численности и представительности их членов. Предусмотрена возможность создания и деятельности профсоюзов с республиканским статусом при соответствии их определенным условиям. Предложен возрастной ценз для членов профсоюзов", - продолжила Полина Василюк.

Она отметила, что урегулированы вопросы государственной регистрации профсоюзов, объединений профсоюзов, их символики. "Предусматривается обязанность профсоюза, объединения профсоюзов и их организационных структур иметь местонахождение и юридический адрес, по которому располагается руководящий орган. Предусматривается, что юридическим адресом профсоюза может являться место работы руководителя профсоюза, объединения профсоюзов и его заместителя при получении письменного согласия руководителя организации, в которой работает данный представитель", - поделилась член Постоянной комиссии.

Предусмотрены меры социальной защиты работников, являющихся членами профсоюзов. "Вводится нормативное предписание, согласно которому профсоюзы обязаны ежегодно до определенного числа марта направлять информацию о своей деятельности, включая сведения о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества в регистрирующий орган. Установлен еще ряд других новаций", - сказала она.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев отметил роль профсоюзов в консолидации общества. "Профсоюзы - самая массовая общественная организация нашей страны. Они играют важнейшую роль в обеспечении единства общества. Это зависит не только от выполнения экономических показателей, но и от микроклимата в трудовом коллективе, настроения людей. Защита трудовых прав - важнейшее направление. На практике это помощь в конкретных вопросах: трудовые споры с нанимателем по предоставлению отпуска, по выплате заработной платы, по обеспечению занятости людей. Эти все моменты силами нашей технической инспекции труда и правовой инспекции решаем. Эта конкретная помощь, конкретному человеку в центре нашего внимания. Все цифры, которыми мы сегодня обладаем, говорят о том, что люди доверяют профсоюзам. За прошлый год примерно 700 трудовых споров было решено на предприятиях с участием профсоюзов, порядка половины споров решены в пользу работника. Мы помогаем людям в судах, помогаем составлять процессуальные документы, возвращать незаконно удержанные, невыплаченные средства. За прошлый год порядка 4 млн рублей мы вернули людям", - сказал Вадим Грачев.

Председатель Кобринского райисполкома Александр Мойсеюк подчеркнул важность работы профсоюзов. "Наши люди - это наше золото. Трудоспособное население - основа успешности государства, и для этих людей нужно создавать все условия, над чем и работают профсоюзы. Нам приятно, что Кобрин выбран для проведения выездного заседания. Работа с профсоюзами меняется, она действительно требует новых подходов и проработок. Мы рады, что можем обсудить это здесь, в Кобрине, обозначить свое видение", - сказал он.

Также сегодня спикеры провели встречи с трудовыми коллективами Кобринского района по теме "Будущее страны зависит от нас". Участники обсудили деятельность профессиональных союзов, высказали предложения по усовершенствованию закона "О профессиональных союзах".-0- 
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