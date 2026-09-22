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"Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство": Полоцк готовится принять международный форум

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
22 сентября 2026, 13:23

"Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство": Полоцк готовится принять международный форум

Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полоцк 12-13 октября примет масштабный форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Вопросы организационного и содержательного наполнения форума стали предметом детального обсуждения на рабочем совещании под руководством заместителя председателя Совета Республики Игоря Брилевича с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталии Павлюченко, представителей региональной власти и парламентариев.

Предстоящий диалог подчеркнет высокий представительский статус межпарламентского взаимодействия: свое участие в форуме уже подтвердили зарубежные парламентарии, руководители профильных комитетов и эксперты в области семейной и социальной политики. 

Программой предусмотрен круглый стол, на котором обменяются лучшими национальными практиками поддержки институтов семьи, материнства и детства. Это открытая площадка для демонстрации белорусского опыта, где системная государственная забота о человеке подтверждается реальными делами и социальными гарантиями.

Белорусская модель ценна именно своей практической направленностью. Участники форума смогут воочию увидеть, как государственные ориентиры реализуются на местах - от корпоративных социальных пакетов для женщин на предприятиях Полоцкого района до поддержки инициатив молодых семей. Кульминацией двухдневной программы станет глубокая и душевная диалоговая встреча с семьями, приехавшими со всех областей Беларуси, которая традиционно пройдет в атмосфере высокого духовного наследия Полоцкой земли.

Игорь Брилевич акцентировал внимание на необходимости безупречной логистики и содержательной четкости всех площадок. Предстоящий диалог в Полоцке призван наглядно показать мировому сообществу: именно крепкая, благополучная и окруженная заботой государства семья делает общество сплоченным, а страну - сильной и процветающей.-0-
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