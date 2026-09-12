Разгар грибного сезона в Гродненском районе в объективе фотографа БЕЛТА Опубликовано: Регионы 12 сентября 2026, 15:12 Разгар грибного сезона в Гродненском районе в объективе фотографа БЕЛТА 12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе-активный грибной сезон, а леса радуют изобилием белых грибов, лисичек, подберезовиков и сыроежек.-0- Фото Леонида Щеглова Теги грибы Гродно фоторепортаж Новости рубрики Регионы В столице 13 работников разных отраслей удостоены звания "Минчанин года" "Тезка" всего города. Как девушка из Казахстана по фамилии Гомель обрела большую белорусскую семью Платформа для самовыражения и развития. В Минске проходит молодежный фестиваль субкультур И цветок василька на детской щеке. Как в Минске отмечают День города Мужчина пытался ввезти в Беларусь автомобиль с чужим VIN-номером: брестские таможенники заметили признаки подделки "Впечатлили предприятия и трудолюбие местных жителей". Гость праздника в Гомеле из азербайджанского города-побратима Главная Разгар грибного сезона в Гродненском районе в объективе фотографа БЕЛТА Главное "Отставание смерти подобно". Лукашенко о важности модернизации системы связи в войсках Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием СК Рыженков по поручению Президента представляет Беларусь на саммите БРИКС в Индии Минск празднует День города (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Топ-новости Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств На защите интересов государства и граждан. Следственному комитету Беларуси - 15 лет VIDEOBEL приглашает в Музей наивного искусства на свой день рождения Испания в "эпоху сжатия": коллектор у ворот. Как страна с потенциалом лидера становится должником Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность Гомель фестивалит и угощает. Афиша мероприятий 884-летия города над Сожем Гран-при XII "Сожскага карагода" завоевал ансамбль народного танца "Крокі" из Минска Делегации городов-побратимов и городов-партнеров поздравили Гомель с 884-летием Волейболистки "Минчанки" с победы стартовали в розыгрыше Кубка России Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода "БЕЛДЖИ" Без осадков и до +22°С. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье "Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске Минсельхозпрод: обеспечение рынка отечественными яблоками развивается позитивно Атмосфера дружбы и яркость талантов. Фестиваль "Сожскi карагод" открылся в Гомеле "Настоящий культурный мост между народами". Пархамович о "Сожскiм карагодзе" С нами интереснее тв программа погода БЕЛТА + курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме" Проект "Страна говорит"