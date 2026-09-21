Распознал одних аферистов, но поверил другим: минчанин лишился 70 тыс. рублей и стал курьером





По информации правоохранителей, сначала мужчине позвонили от имени "Энергосбыта" и попросили продиктовать код из СМС якобы для плановой замены счетчиков. Минчанин понял, что его пытаются обмануть, и прекратил разговор. Однако вскоре последовал второй звонок: на этот раз собеседники представились сотрудниками Комитета госконтроля. Мужчина потерял бдительность и поверил звонившим.





"Минчанина убедили, что мошенники оформили от его имени кредиты. И чтобы обнулить их, нужно оформить зеркальные займы и вернуть деньги в банк через внештатных курьеров. Он поверил, взял из дома 30 тыс. рублей и запросил два кредита на еще почти 40 тыс. Все эти наличные мужчина оставил в закладках на остановочных пунктах и рядом с кладбищем", - отметили в столичной милиции.





Кроме того, фигурант согласился сам выполнять курьерские поручения: забрал деньги у обманутой минчанки, а затем по аналогичному заданию съездил в Витебск. Деньги он также спрятал в тайниках для следующих курьеров.





По всем фактам проводится проверка.





В милиции напоминают: если по телефону сообщают о якобы взятых на ваше имя кредитах и требуют перевести деньги на безопасные счета либо спрятать в тайниках - немедленно положите трубку и обратитесь в милицию. Сотрудники правоохранительных органов ни при каких обстоятельствах не требуют оформления займов или участия в передаче наличных.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска столичной милиции задержали 63-летнего минчанина, который стал курьером телефонных мошенников, а также сам оформил для них кредиты и лишился крупных сбережений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.