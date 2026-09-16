Раскрыто убийство подростка в Барановичах 27-летней давности - МВД

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раскрыто убийство подростка в Барановичах 27-летней давности, сообщили БЕЛТА в МВД.



В 1998 году в Барановичах на пустыре обнаружили труп 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. В то время установить преступника не удалось. Однако работа не прекращалась все эти годы. "В ходе реализации совместных мероприятий оперативниками Брестчины получены доказательства причастности к убийству 57-летнего жителя Барановичей. В день трагедии у мужчины с подростком произошел конфликт, в ходе которого он (мужчина. - Прим. БЕЛТА) задушил жертву", - рассказали в МВД.



Устанавливаются и другие эпизоды преступной деятельности фигуранта.



Как подчеркнули в МВД, сотрудники органов внутренних дел постоянно проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет.-0-