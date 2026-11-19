19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка обнаружила в унаследованной квартире 100-летний револьвер и патроны к нему, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.



Жительнице областного центра в наследство досталась квартира, которую завещала ей бабушка. "На правах собственницы гомельчанка начала приводить в порядок квадратные метры. Так, под одной из секций шкафа обнаружила нишу, в которой были револьвер и патроны. Несмотря на то, что оружие частично покрылось ржавчиной, оно было в неплохом состоянии. Очевидно, что в укромном месте пистолет пролежал не один год", - рассказала Анна Кодолова.



По поводу неожиданной находки гомельчанка обратилась в милицию. Правоохранители изъяли оружие и направили его на баллистическую экспертизу, результаты которой подтвердили: это револьвер системы Нагана образца 1895 года. "По заключению эксперта, это ручное стрелковое нарезное огнестрельное оружие 1924 года выпуска, предназначенное для стрельбы патронами калибра 7,62Ч39R. Револьвер пригоден для стрельбы", - подчеркнули в областном управлении ГКСЭ.



Судебные эксперты напомнили, что законом запрещено хранить, носить или использовать любое оружие, официальным владельцем которого гражданин не является. "Старое, неисправное или заржавевшее оружие и боеприпасы могут сработать в любой момент. Кроме того, выброшенное или спрятанное оружие способно попасть в руки детей или злоумышленников. Добровольная выдача оружия, в частности - найденного, полностью освобождает человека от уголовной и административной ответственности", - указали в управления ГКСЭ по Гомельской области.-0-