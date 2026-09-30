Ради комфорта жителей. Более 150 объектов обновлено к "Дажынкам" в Миорском районе

30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 объектов обновлено к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2026" в Миорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Миорском райисполкоме.



Райцентр расцвел навстречу главному празднику урожая. К "Дажынкам" преобразились улицы и площади, вложена душа в каждый уголок. Все это - ради людей, для их комфорта и радости. "Благоустроены центральная площадь, где будет проходить само мероприятие, и расположенный рядом парк. Здесь уложили плитку, бордюр, установили новые скамейки, урны. Рядом с площадью поставили знаковую малую архитектурную форму высотой около 4,5 м, которая станет символом нашего района. В ней отображены наши достопримечательности - журавли, "журавiны", "Ельня", водопад, костел. Около 10 участков улиц города похорошели. Это, например, пешеходная улица Дзержинского, где положили новый бордюр, плитку и сделали газоны. Пешеходная зона на нашей набережной полностью вымощена плиткой. Ограждение также ремонтировали. Сейчас еще завершаем работы. Более 20 участков улиц заасфальтированы. На это потрачено около 5 млн рублей. В благоустройство вложено около 3 млн рублей", - сообщил заместитель председателя Миорского райисполкома Евгений Николаенок.



Он также сообщил, что произведен капитальный ремонт жилфонда. "Он затронул восемь многоквартирных жилых домов, причем в одном микрорайоне. Шесть многоквартирных жилых домов и одна придомовая территория были благоустроены. Получилась законченная картинка, которая очень красиво смотрится, когда и дома новенькие, и благоустройство новенькое. Порядка 30 домов подлежали текущему ремонту: меняли кровли, ремонтировали фасады, отмостки, цоколя, входные группы. На эти работы ушло порядка полмиллиона рублей. Расширилась пешеходно-тропиночная сеть, приобрели новую Доску почета, в городе установили скамейки, урны, цветочные арки, вазоны для цветов", - рассказал Евгений Николаенок.



Новый облик обрели учреждения образования и культуры. "Провели капитальный ремонт с элементами модернизации школы №2 райцентра. Около 4 млн рублей потрачено на строительно-монтажные работы, благоустройство прилегающей территории. С первого сентября дети пошли уже в обновленное здание. В школе №3 полностью обновили фасады, облагородили пешеходные зоны, заезды. Следует отметить, что на порядка 15 объектах сферы образования велись какие-либо работы. Произвели текущий ремонт детской школы искусств, центра культуры и народного творчества, центральной библиотеки, историко-этнографического музея. В этом году построили, сейчас в процессе ввода в эксплуатацию, зал бокса. Это была реконструкция административного помещения. Более 2 млн рублей выделили на работы. Объект готов на 100%. Сделали текущий ремонт хоккейной коробки. Зимой в ней дети будут кататься на коньках, играть в хоккей", - уточнил зампредседателя райисполкома.



Он добавил, что волна обновлений коснулась республиканского ландшафтного заказника "Ельня" и город Дисну. "В заказнике сделали текущий ремонт площадки для автотранспорта, установили торговые ряды, беседки, общественный туалет. К "Ельне" положили порядка трех километров асфальта. Раньше там была гравийная дорога. Определенные денежные средства были вложены и в Дисну, где произвели асфальтирование участков улиц, ремонт придомовых территорий на улице Ленина", - сказал Евгений Николаенок.-0-