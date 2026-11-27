27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовала III республиканская выставка-ярмарка "Творения сердец" в ТЦ "Столица", передает корреспондент БЕЛТА.



На выставке представлены работы более чем 200 мастеров с инвалидностью из всех областей страны. Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов.



Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович рассказал, что сегодня на базе центров и пансионатов в Беларуси действует более 2 тыс. кружков и мастерских. "Задача государства не только обеспечить заботу и уход в стационарных учреждениях и учреждениях социальной защиты, а дать людям с инвалидностью возможность по реализации своего потенциала, - подчеркнул он. - Сегодня хочется сказать спасибо нашим работникам, которые передают свои умения и мастерство, за их профессионализм и терпение в работе".



Приветственный адрес от председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко зачитала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич. Она отметила, что ровно 20 лет назад была принята Конвенция ООН о правах инвалидов, Беларусь ратифицировала Конвенцию в 2016 году. "Сегодня слово "инклюзия" для белорусов - это не программа, это норма нашей жизни и работы", - подчеркнула Ирина Костевич.



Председатель Минской областной организации ОО "Белорусский союз женщин", председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Тамара Красовская также поблагодарила всех авторов работ.



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