21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За грубые нарушения приостановлена деятельность торговых объектов в Дзержинске и агрогородке Щомыслица. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля (КГК).
Сотрудники КГК Минской области при мониторинге торговых объектов, реализующих непродовольственные товары, выявили грубые нарушения законодательства. Так, в одном из магазинов Дзержинска продавалась взрослая и детская обувь (более 60 пар) без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции.
Аналогичные нарушения установлены в магазине в агрогородке Щомыслица Минского района. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские, и игрушки предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность.
Деятельность торговых объектов приостановлена до полного устранения нарушений.-0-
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21 сентября 2026, 15:57
Работу двух магазинов в Минской области приостановили из-за грубых нарушений
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