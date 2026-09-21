Работу двух магазинов в Минской области приостановили из-за грубых нарушений 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За грубые нарушения приостановлена деятельность торговых объектов в Дзержинске и агрогородке Щомыслица. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля (КГК).



Сотрудники КГК Минской области при мониторинге торговых объектов, реализующих непродовольственные товары, выявили грубые нарушения законодательства. Так, в одном из магазинов Дзержинска продавалась взрослая и детская обувь (более 60 пар) без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции.



Аналогичные нарушения установлены в магазине в агрогородке Щомыслица Минского района. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские, и игрушки предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность.



Деятельность торговых объектов приостановлена до полного устранения нарушений.-0-