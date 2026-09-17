Работу для людей с инвалидностью и пенсионного возраста предложат на ярмарке вакансий в Гомеле 

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 1 и 2 октября пройдет ярмарка вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также для людей с инвалидностью. Об этом сообщили БЕЛТА в горисполкоме.



Организаторы подчеркнули, что участники ярмарки вакансий смогут пройти собеседование с работодателями. Им предложат подходящие рабочие места. Кроме того, специалисты готовы проконсультировать каждого по содействию в трудоустройстве, разъяснить вопросы пенсионного и трудового законодательства.



Встречи состоятся в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. Всех заинтересованных ждут с 15.00 до 17.00 по ул.Пролетарской,18.-0-