24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Республиканская ярмарка вакансий для людей серебряного возраста и с инвалидностью пройдет в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.
На III Республиканской ярмарке вакансий управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома проведет два мероприятия.
Так, 1 октября с 13 до 15 часов в филиале "Концертный зал" городского центра культуры (Дзержинского, 1) состоится ярмарка вакансий для граждан предпенсионного (за 5 лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионного возраста. 2 октября с 10 до 12 часов в управлении по труду, занятости и социальной защите (Дзержинского, 3) пройдет ярмарка вакансий для инвалидов, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 16:11
Работу для людей пенсионного возраста и с инвалидностью предложат на ярмарке вакансий в Гродно
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