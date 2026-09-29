29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работницу хозяйства в Клецком районе уличили в служебном подлоге, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Оперативники БЭП выявили факты искажения производственных показателей. Как выяснилось, 59-летняя начальник производственного участка одного из местных предприятий вносила заведомо ложные сведения в официальные документы. Она использовала свои служебные полномочия, чтобы исказить данные о поступившем на склад зерне фуражной кукурузы.
По данным заместителя начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Сергея Витушко, объем поставки был завышен почти на 635 тонн. Это привело к необоснованному увеличению производственных показателей. Возбуждено уголовное дело за служебный подлог.
В УВД напомнили, что по поручению главы государства одной из приоритетных задач остается обеспечение качественного проведения уборочной кампании, а также сохранности урожая, в том числе путем пресечения преступных посягательств на него со стороны работников АПК и иных лиц.-0-
Регионы
29 сентября 2026, 10:45
Работницу хозяйства в Клецком районе уличили в служебном подлоге
Скриншот видео УВД Минского облисполкома
Новости рубрики Регионы
"Хотела быть там, где требуется помощь". История единственной девушки в патрульной службе Фрунзенского РУВД
Школьница из Минска под угрозами мошенников стала их курьером и забрала у пенсионерки более $10 тыс.
Главное
Топ-новости
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
Ежегодные занятия по мобилизационной готовности с участием местных органов власти стартовали в Беларуси
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится сегодня в БЕЛТА
С нами интереснее