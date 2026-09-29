29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работницу хозяйства в Клецком районе уличили в служебном подлоге, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.



Оперативники БЭП выявили факты искажения производственных показателей. Как выяснилось, 59-летняя начальник производственного участка одного из местных предприятий вносила заведомо ложные сведения в официальные документы. Она использовала свои служебные полномочия, чтобы исказить данные о поступившем на склад зерне фуражной кукурузы.



По данным заместителя начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Сергея Витушко, объем поставки был завышен почти на 635 тонн. Это привело к необоснованному увеличению производственных показателей. Возбуждено уголовное дело за служебный подлог.



В УВД напомнили, что по поручению главы государства одной из приоритетных задач остается обеспечение качественного проведения уборочной кампании, а также сохранности урожая, в том числе путем пресечения преступных посягательств на него со стороны работников АПК и иных лиц.-0-