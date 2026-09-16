Работники и ветераны БЖД провели в Минске танцевальный флешмоб ко Дню народного единства

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном вокзале станции "Минск-Пассажирский" прошел танцевальный флешмоб с участием работников и ветеранов Белорусской железной дороги в преддверии Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Как рассказала начальник отдела идеологии и социально-культурной работы управления Белорусской железной дороги Илона Половинкина, ко Дню народного единства организован ряд мероприятий: встречи с юными железнодорожниками в учебных заведениях, участие в велопробегах, акциях и фоточелленджах. "В сердце столицы - на железнодорожном вокзале - мы провели праздничный флешмоб для гостей и жителей города. Его участниками стали более 80 человек, включая ветеранов и работников железной дороги, а также представителей творческих коллективов. Мы хотим продемонстрировать единство, которое присутствует среди нас, и подчеркнуть, что, объединяясь в единой идее и желании жить, трудиться на благо страны, мы сможем сохранить мир, согласие, любовь и дружбу", - отметила она.Когда в 1955 году открыли Детскую железную дорогу имени К.С. Заслонова, Анатолий Кривчик (ныне почетный председатель Совета ветеранов Октябрьского района, ветеран труда) оказался среди первых юных железнодорожников. Там он освоил множество профессий: обходчик, стрелочник, оператор, дежурный по станции и руководитель смены. После окончания техникума его назначили старшим путевым рабочим, затем он стал бригадиром пути. В течение своего богатого пути в этой сфере Анатолий Кривчик также работал дорожным мастером, начальником дорожной лаборатории и главным инженером Минской дистанции пути. Кроме того, в 2012 году глава государства наградил Анатолия Кривчика орденом Почета.День народного единства для ветерана труда становится особым поводом вспомнить значимые даты тех лет. "17 сентября 1939 года белорусы наконец почувствовали себя единой нацией. Я почти ровесник этого события, но не застал его. Во время Великой Отечественной войны из 15 детей семьи в живых остались только моя мама и две ее сестры. Мой отец был призван в первый день, 22 июня 1941 года, и прошел всю войну до конца, но, к сожалению, не вернулся. Это судьба многих белорусов. Поэтому после войны нас не надо было учить патриотизму: мы впитали его с молоком матери. Мы знали о нем не понаслышке, так как воспитывались среди руин Минска. Когда я общаюсь с молодежью, им это все удивительно, они привыкли жить в таком чудесном городе, какой он есть сейчас", - поделился своими воспоминаниями Анатолий Кривчик.Четверокурсник Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича Богдан Каминский проходит практику на Минской дистанции пути, работая техником. Путешествия на поезде с мамой с раннего детства побудили его сделать выбор в профессии: во время одной из поездок у Богдана возникло желание связать свою жизнь с железной дорогой и стать машинистом. "У меня было много игрушек в виде железной дороги, паровозиков и коллекция вагончиков. Когда я учился в пятом классе, то начал ходить на Детскую железную дорогу, где освоил такие должности, как проводник, дежурный по станции, помощник машиниста, машинист и дежурный по переезду. Сейчас я обучаюсь на специальности "техническая эксплуатация железнодорожного пути", мне нравится учиться и осваивать специальные предметы. Я сразу понял, что нахожусь на своем месте", - рассказал он.Для юноши День народного единства олицетворяет объединение духа всего белорусского народа. "Учитывая нынешнюю сложную обстановку в мире и огромное количество дезинформации, этот праздник подтверждает целостность белорусского народа и говорит о том, что его невозможно сломать", - убежден парень.-0-