Работника сельхозорганизации из Гродненского района задержали при получении взятки

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Гродненщины при силовой поддержке бойцов ОМОНа при получении взятки задержали руководителя среднего звена в сельхозорганизации Гродненского района. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



Установлено, что 33-летний мужчина неоднократно принимал от подрядчика незаконные денежные вознаграждения за подписание актов выполненных работ и дальнейшее сотрудничество. В момент задержания ему передавали очередной транш в размере более 25 тыс. рублей. С июня по октябрь 2026 года мужчина получил более 45 тыс. рублей взяток.



Следователями возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.-0-