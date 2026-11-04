Работник предприятия в Дятловском районе получил взятку за победу в закупках. Что решил суд?





Мужчина, занимая должность техника-метролога на одном из предприятий района, с января 2023 года по июнь 2026-го частями принял взятку на общую сумму 12,8 тыс. рублей.





Незаконное вознаграждение передавалось представителем частной компании за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию должностного лица. В частности, обеспечивался выбор конкретного предприятия в качестве победителя в процедурах закупок на поставку электрооборудования и электротехнической продукции.





Мужчина признал свою вину и в полном объеме уплатил доход, полученный преступным путем.





Суд Дятловского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.430 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 350 базовых величин (15,75 тыс. рублей) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дятловского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, которому инкриминировано получение взятки в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.