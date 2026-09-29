"Работать как единый организм". В ГрГМУ будущие врачи и медсестры учатся спасать жизни в команде

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Симуляционный тренинг "Командное взаимодействие при неотложных состояниях" объединил в Гродненском государственном медицинском университете (ГрГМУ) более 60 будущих медиков, передает корреспондент БЕЛТА.



Занятия стартовали в симуляционном центре ГрГМУ в рамках реализации части образовательных программ среднего специального медицинского образования посредством сетевой формы взаимодействия. Это первый подобный опыт: ранее занятия в таком формате не проводились. Ключевая тема - командное взаимодействие в связке "врач - медсестра". К освоению программы приступили 26 учащихся Гродненского государственного медицинского колледжа и более 40 студентов университета. Программа рассчитана на четыре дня.



Как отметил декан медико-диагностического факультета ГрГМУ Сергей Глуткин, подобное обучение - уникальное для получения опыта работы в команде. "Предполагается проведение блока практических занятий по реализации отработки навыков в неотложных состояниях в педиатрии, хирургии, акушерстве, гинекологии и, конечно же, анестезиологии и реанимации. Ребята получают опыт работы в команде путем оттачивания навыков: что должен делать врач, средний медицинский персонал (либо медсестра, либо фельдшер). На дежурстве в больнице, при нахождении в бригаде скорой медицинской помощи врач и медсестра должны работать как единый организм. Они должны с полуслова понимать друг друга. Конечно же, это должно начинаться с аудитории, с учебного процесса. К этому и стремится наш университет - дать максимальный опыт практической реализации", - сказал он.



По словам заведующей лаборатории по отработке навыков Гродненского медицинского колледжа Ольги Лабович, во время сетевого взаимодействия учащиеся колледжа получат возможность выстраивать правильные взаимоотношения в коллективе, оттачивать навыки, умение работать в команде и организовать рабочий процесс. "С практической точки зрения это и закрепление навыков выполнения различных манипуляций, в том числе постановка периферического венозного катетера, проведение различного вида инъекций, инфузионной терапии. А также закрепление знаний по оказанию неотложной помощи в акушерстве и гинекологии, оказанию педиатрии, при различных кровотечениях, ранах, а также при неотложных состояниях, допустим, в детской пульмонологии", - подчеркнула Ольга Лабович.



Учащаяся колледжа Юлия Жук отметила, что во время взаимодействия с коллегами самое главное - умение слушать и принимать быстрые решения. "Важно взаимодействовать друг с другом, понимать. Для этого нужно практиковаться и оттачивать свои навыки. Практика в нашей профессии - ключевое, от опыта и умений зависит, как будет оказана медицинская помощь", - поделилась девушка.



Студент ГрГМУ Платон Антонович обратил внимание, что вне зависимости от специальности медики могут столкнуться с разными непредвиденными ситуациями в своей практике: "И все такие ситуации отрабатываются здесь и сейчас. Командное взаимодействие медсестры с врачами - залог успеха. Лично для меня была полезна отработка навыков на манекенах, здесь все максимально приближено к реальности".



В ближайшем будущем к тренингу присоединятся также учащиеся Слонимского медицинского колледжа.-0-