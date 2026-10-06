Работа на результат: как механизатор из Борисовского района держит темп уборочной

Уборочная кампания в Беларуси продолжается. В ОАО "Мирополье" Борисовского района сейчас убирают кукурузу на силос: из 1 тыс. 80 га уже убрали около 780 га. Пока техника выходит в поле, механизаторы работают в привычном для себя ритме - от раннего утра до вечера. Один из них - Андрей Сахаров, который больше 20 лет трудится в хозяйстве. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с механизатором и узнала, как проходит нынешняя уборочная, почему интерес к технике появился у него еще в школьные годы и что помогает столько лет оставаться в профессии.





Сейчас - кукуруза на силос





Перед началом работы у Андрея Сахарова все идет по привычному порядку. К 7.00 он уже возле машины: заправляет ее, смазывает узлы, проверяет исправность и отправляется на поле. Сейчас механизатор занят уборкой кукурузы на силос. В хозяйстве под эту культуру отвели 1 тыс. 80 га, около 290 га еще предстоит убрать. Урожайность на разных полях составляет в среднем 380-420 ц/га.

"По каждой культуре свой период работы. Весной посевная, жидкие удобрения. Потом начинаются корма, силос. После этого зерновые, кукуруза на силос, потом на зерно. Когда полевая работа заканчивается, технику ставим на хранение, а зимой я работаю на погрузчике", - рассказывает Андрей. "По каждой культуре свой период работы. Весной посевная, жидкие удобрения. Потом начинаются корма, силос. После этого зерновые, кукуруза на силос, потом на зерно. Когда полевая работа заканчивается, технику ставим на хранение, а зимой я работаю на погрузчике", - рассказывает Андрей.





Так один сельскохозяйственный сезон постепенно сменяется другим, а вместе с ним меняются и задачи механизатора.





Все началось с отцовского комбайна





Первое знакомство Андрея с профессией произошло задолго до обучения на тракториста. Его отец работал комбайнером и был для сына примером человека, который хорошо знал свое дело. "Отец часто занимал призовые места. Он вообще мог на любой машине работать. Я смотрел на него и тоже заинтересовался техникой", - вспоминает механизатор.





Примерно с восьмого класса Андрей начал помогать отцу на комбайне. Два-три года во время летних каникул работал помощником комбайнера.





После девяти классов окончил обучение на тракториста, прошел практику, отслужил в армии. В "Мирополье" приехал из Толочинского района - сестра, которая жила в Борисовском районе, предложила попробовать устроиться здесь. "Я приехал, устроился - и так здесь и остался. Уже больше 20 лет прошло", - говорит Андрей.

"Работу надо любить и понимать"





Рабочий день механизатора редко ограничивается несколькими часами. В период уборочной многое зависит от погоды и состояния поля, поэтому при благоприятных условиях техника работает столько, сколько позволяет световой день.





Сам Андрей к такому графику привык. "Работа, конечно, тяжелая. Но когда столько лет этим занимаешься, уже воспринимаешь по-другому", - отмечает он.





В кабине механизатор большую часть времени проводит один. За окном постепенно меняется поле, а внутри машины продолжается монотонная, требующая внимания работа. "Техника выдерживает, и это главное. Один наедине с собой, со своими мыслями для общего дела", - говорит Андрей.

За годы работы он научился спокойно относиться и к неожиданным поломкам, и к необходимости быстро принимать решение. "Если что-то случилось, надо найти причину, разобраться, сделать и ехать дальше. По-другому в нашей работе нельзя", - объясняет он. За годы работы он научился спокойно относиться и к неожиданным поломкам, и к необходимости быстро принимать решение. "Если что-то случилось, надо найти причину, разобраться, сделать и ехать дальше. По-другому в нашей работе нельзя", - объясняет он.





Андрей наблюдает, как в хозяйство приходят молодые работники. Одни задерживаются, другие спустя короткое время понимают, что сельское хозяйство им не подходит. "Бывает, человек месяц-два поработает, а потом хочет попробовать что-то другое. У каждого свой характер, свое отношение", - рассказывает механизатор.





По его мнению, прежде чем связывать жизнь с этой профессией, стоит хорошо представить, чем придется заниматься. "Работу надо любить и понимать, без этого никак. Техники много разной, к каждой нужно привыкнуть, настроиться. Техника, она капризная", - говорит Андрей.





Сам он старается помогать тем, кто только набирается опыта. "Если молодой человек спрашивает, всегда подскажу, что знаю. Где посмотреть, как ремонтировать, на что обратить внимание. Сам начинал - тоже ведь не все сразу умел", - добавляет он.





Тысячи тонн за плечами





За 20 с лишним лет Андрей успел поработать практически на всех основных этапах сельскохозяйственного года. Его производственные показатели в эту уборочную кампанию исчисляются уже не сотнями, а тысячами тонн: более 2 тыс. т зерна, свыше 23 тыс. т сенажа и более 20 тыс. т кукурузы.





На вопрос о том, что помогает держать такой темп, он отвечает без долгих рассуждений. "Терпение, навыки, усилия. И надо понимать, что ты делаешь и для чего. Тогда результат будет", - считает механизатор.





В этом году его работу отмечали несколько раз: Андрей получил три благодарности от Борисовской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, благодарность председателя Борисовского райисполкома, а также грамоту от Минского областного исполнительного комитета. "Это оценка моего труда, значит, все правильно я делаю", - говорит механизатор.

Чтобы человек мог спокойно работать





В период осенней уборочной профсоюз контролирует не только производственные вопросы. Как рассказала председатель Борисовской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Антонина Котова, внимание уделяют режиму труда и отдыха, питанию, спецодежде и средствам индивидуальной защиты.





В поле организуют горячее питание, следят за своевременностью стимулирующих выплат. "Наша задача - чтобы человек получил достойную оплату за свой труд и при этом работал в безопасных и нормальных условиях", - отметила Антонина Котова.





Для Андрея Сахарова нынешняя уборочная продолжается. Пока одни поля уже освобождены от кукурузы, другие еще ждут техники. В поле остается еще около 290 га кукурузы. Значит, механизатор снова садится за руль и отправляется в поле - до следующего гектара, следующей машины и следующей задачи. А когда завершится нынешний сезон, начнется подготовка к следующему. За более чем 20 лет Андрей привык к тому, что сельскохозяйственный календарь не оставляет времени на долгие остановки. "Каждый сезон начинается по-своему. Но вывод один: если работаешь - должен делать это хорошо", - говорит механизатор.





Фото Ярослава Зарецкого,

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