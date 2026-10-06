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Работа на результат: как механизатор из Борисовского района держит темп уборочной

Опубликовано:

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Регионы
06 октября 2026, 17:54

Работа на результат: как механизатор из Борисовского района держит темп уборочной

Андрей Сахаров
Андрей Сахаров
Андрей Сахаров
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Уборочная кампания в Беларуси продолжается. В ОАО "Мирополье" Борисовского района сейчас убирают кукурузу на силос: из 1 тыс. 80 га уже убрали около 780 га. Пока техника выходит в поле, механизаторы работают в привычном для себя ритме - от раннего утра до вечера. Один из них - Андрей Сахаров, который больше 20 лет трудится в хозяйстве. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с механизатором и узнала, как проходит нынешняя уборочная, почему интерес к технике появился у него еще в школьные годы и что помогает столько лет оставаться в профессии.

Сейчас - кукуруза на силос

Перед началом работы у Андрея Сахарова все идет по привычному порядку. К 7.00 он уже возле машины: заправляет ее, смазывает узлы, проверяет исправность и отправляется на поле. Сейчас механизатор занят уборкой кукурузы на силос. В хозяйстве под эту культуру отвели 1 тыс. 80 га, около 290 га еще предстоит убрать. Урожайность на разных полях составляет в среднем 380-420 ц/га.
"По каждой культуре свой период работы. Весной посевная, жидкие удобрения. Потом начинаются корма, силос. После этого зерновые, кукуруза на силос, потом на зерно. Когда полевая работа заканчивается, технику ставим на хранение, а зимой я работаю на погрузчике", - рассказывает Андрей.

Так один сельскохозяйственный сезон постепенно сменяется другим, а вместе с ним меняются и задачи механизатора.

Все началось с отцовского комбайна

Первое знакомство Андрея с профессией произошло задолго до обучения на тракториста. Его отец работал комбайнером и был для сына примером человека, который хорошо знал свое дело. "Отец часто занимал призовые места. Он вообще мог на любой машине работать. Я смотрел на него и тоже заинтересовался техникой", - вспоминает механизатор.

Примерно с восьмого класса Андрей начал помогать отцу на комбайне. Два-три года во время летних каникул работал помощником комбайнера.

После девяти классов окончил обучение на тракториста, прошел практику, отслужил в армии. В "Мирополье" приехал из Толочинского района - сестра, которая жила в Борисовском районе, предложила попробовать устроиться здесь. "Я приехал, устроился - и так здесь и остался. Уже больше 20 лет прошло", - говорит Андрей.
"Работу надо любить и понимать"

Рабочий день механизатора редко ограничивается несколькими часами. В период уборочной многое зависит от погоды и состояния поля, поэтому при благоприятных условиях техника работает столько, сколько позволяет световой день.

Сам Андрей к такому графику привык. "Работа, конечно, тяжелая. Но когда столько лет этим занимаешься, уже воспринимаешь по-другому", - отмечает он.

В кабине механизатор большую часть времени проводит один. За окном постепенно меняется поле, а внутри машины продолжается монотонная, требующая внимания работа. "Техника выдерживает, и это главное. Один наедине с собой, со своими мыслями для общего дела", - говорит Андрей.
За годы работы он научился спокойно относиться и к неожиданным поломкам, и к необходимости быстро принимать решение. "Если что-то случилось, надо найти причину, разобраться, сделать и ехать дальше. По-другому в нашей работе нельзя", - объясняет он.

Андрей наблюдает, как в хозяйство приходят молодые работники. Одни задерживаются, другие спустя короткое время понимают, что сельское хозяйство им не подходит. "Бывает, человек месяц-два поработает, а потом хочет попробовать что-то другое. У каждого свой характер, свое отношение", - рассказывает механизатор.

По его мнению, прежде чем связывать жизнь с этой профессией, стоит хорошо представить, чем придется заниматься. "Работу надо любить и понимать, без этого никак. Техники много разной, к каждой нужно привыкнуть, настроиться. Техника, она капризная", - говорит Андрей.

Сам он старается помогать тем, кто только набирается опыта. "Если молодой человек спрашивает, всегда подскажу, что знаю. Где посмотреть, как ремонтировать, на что обратить внимание. Сам начинал - тоже ведь не все сразу умел", - добавляет он.

Тысячи тонн за плечами

За 20 с лишним лет Андрей успел поработать практически на всех основных этапах сельскохозяйственного года. Его производственные показатели в эту уборочную кампанию исчисляются уже не сотнями, а тысячами тонн: более 2 тыс. т зерна, свыше 23 тыс. т сенажа и более 20 тыс. т кукурузы.

На вопрос о том, что помогает держать такой темп, он отвечает без долгих рассуждений. "Терпение, навыки, усилия. И надо понимать, что ты делаешь и для чего. Тогда результат будет", - считает механизатор.

В этом году его работу отмечали несколько раз: Андрей получил три благодарности от Борисовской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, благодарность председателя Борисовского райисполкома, а также грамоту от Минского областного исполнительного комитета. "Это оценка моего труда, значит, все правильно я делаю", - говорит механизатор.
Чтобы человек мог спокойно работать

В период осенней уборочной профсоюз контролирует не только производственные вопросы. Как рассказала председатель Борисовской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Антонина Котова, внимание уделяют режиму труда и отдыха, питанию, спецодежде и средствам индивидуальной защиты.

В поле организуют горячее питание, следят за своевременностью стимулирующих выплат. "Наша задача - чтобы человек получил достойную оплату за свой труд и при этом работал в безопасных и нормальных условиях", - отметила Антонина Котова.

Для Андрея Сахарова нынешняя уборочная продолжается. Пока одни поля уже освобождены от кукурузы, другие еще ждут техники. В поле остается еще около 290 га кукурузы. Значит, механизатор снова садится за руль и отправляется в поле - до следующего гектара, следующей машины и следующей задачи. А когда завершится нынешний сезон, начнется подготовка к следующему. За более чем 20 лет Андрей привык к тому, что сельскохозяйственный календарь не оставляет времени на долгие остановки. "Каждый сезон начинается по-своему. Но вывод один: если работаешь - должен делать это хорошо", - говорит механизатор. 

Фото Ярослава Зарецкого,
БЕЛТА.-0-
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АПК Борисов репортаж уборочная
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