Пурпурное море и тракторы-амфибии. Как на Полесье убирают клюкву





Клюква - просто кладезь витаминов: укрепляет иммунитет, защищает сосуды и помогает в профилактике инфекций. В "Парохонском" этот суперфуд выращивают на 80 га. Убирать ее начали в последние дни сентября. "Клюква не переносит пересушенных почв и переувлажнение. Растет она на почвах с уровнем грунтовых вод в районе 20-30 см. Заливаются чеки только перед уборкой. Ягода собирается, и вода сливается обратно", - пояснил начальник производственного участка "Полесские журавины" Александр Савило.

Сбор "красного золота" нынешней осенью полешуки начали немного позже, чем в прошлом году. На сезон созревания ягоды повлияла погода, в том числе затянувшаяся весна. Специалисты отмечают, что в последнее время каждый год выдается с экстремальными условиями для растениеводства, случаются возвратные заморозки, фиксируется недостаток влаги. Приходится немало понервничать. Сбор "красного золота" нынешней осенью полешуки начали немного позже, чем в прошлом году. На сезон созревания ягоды повлияла погода, в том числе затянувшаяся весна. Специалисты отмечают, что в последнее время каждый год выдается с экстремальными условиями для растениеводства, случаются возвратные заморозки, фиксируется недостаток влаги. Приходится немало понервничать.

В Беларуси клюквой занимаются несколько хозяйств. В Пинском районе она растет в чеках, а для ее уборки применяют полумеханизированный мокрый способ. Такого в стране нет больше ни у кого. Преимущество в скорости и удобстве, ведь на ручной сбор ягод требуется немало времени, да и потерь гораздо меньше. "Накануне вечером мы открываем шлюзы, заливаем. С утра начинаем работать - к вечеру чек уже убран. На обмолоте у нас 4-5 тракторов, одна единица на транспортере для изъятия клюквы из чека и один трактор на отвозе. Ничего сложного", - рассказал начальник участка. В Беларуси клюквой занимаются несколько хозяйств. В Пинском районе она растет в чеках, а для ее уборки применяют полумеханизированный мокрый способ. Такого в стране нет больше ни у кого. Преимущество в скорости и удобстве, ведь на ручной сбор ягод требуется немало времени, да и потерь гораздо меньше. "Накануне вечером мы открываем шлюзы, заливаем. С утра начинаем работать - к вечеру чек уже убран. На обмолоте у нас 4-5 тракторов, одна единица на транспортере для изъятия клюквы из чека и один трактор на отвозе. Ничего сложного", - рассказал начальник участка.





В воде, тарахтя моторами, усердно работают тракторы-амфибии. Двигаются один за другим и обмолачивают кусты с красными ягодами. Внутри они полые, поэтому, как поплавки, поднимаются на поверхность. В воде за день техника проводит семь часов, поэтому ее обслуживанию уделяют особое внимание. "Бывает, цепи рвутся. Мы с собой запасы берем обычно и меняем сразу. Допустим, в воде сломался, друг другу помогаем, чиним - и дальше работать", - поделился тракторист Олег Лавренко.

Процесс уборки клюквы в этом году он увидел с другой стороны. Раньше отвозил на сортировку. Пришлось пересмотреть и экипировку. "Естественно, вода попадает в кабину трактора. Поэтому хорошо одеваюсь, без теплых носков тут никак. Обуваю высокие резиновые сапоги", - заметил мужчина. Процесс уборки клюквы в этом году он увидел с другой стороны. Раньше отвозил на сортировку. Пришлось пересмотреть и экипировку. "Естественно, вода попадает в кабину трактора. Поэтому хорошо одеваюсь, без теплых носков тут никак. Обуваю высокие резиновые сапоги", - заметил мужчина.

После обмолота клюкву стягивают понтонами ближе к берегу и по транспортеру грузят на прицеп. Следующий этап - сортировка. На конвейере ягоды очищают от прилипших листиков и травинок, выбрасывают испорченные. Красивые, упругие и лоснящиеся попадают в ящики для реализации или заморозки. После обмолота клюкву стягивают понтонами ближе к берегу и по транспортеру грузят на прицеп. Следующий этап - сортировка. На конвейере ягоды очищают от прилипших листиков и травинок, выбрасывают испорченные. Красивые, упругие и лоснящиеся попадают в ящики для реализации или заморозки.





Александр Шоломицкий трудится садоводом. На протяжении года выполняет разный спектр работ. На сортировке клюквы он оператор. "Зимой у нас идет обрезка голубики, убираем лишние ветки. Весной занимаемся посадками. Потом начинается уборка смородины комбайном, у голубики ручной сбор. Следом идет уборка айвы, и тут же начинается уборка клюквы. После наводим на плантациях порядок, занимаемся посадкой. Зимой снова обрезка. И так по кругу", - описал процесс сельчанин.

Сезон пурпурных водных ковров продлится ориентировочно до конца октября. За это время в "Парохонском" намерены справиться со сбором урожая клюквы. Сезон пурпурных водных ковров продлится ориентировочно до конца октября. За это время в "Парохонском" намерены справиться со сбором урожая клюквы.





В хозяйстве культивируют и другие ягодные культуры. По каждой из них просчитывают экономику. "Ситуация подсказывает нам шагать в сторону увеличения площадей черной смородины. Мы ушли от ручной уборки, приобретя комбайн. В ближайшем будущем планируем посадить 30 га черной смородины и обновить посадки высокорослой голубики. Уже идет подготовка почвы и полей", - рассказал Александр Савило.





По его словам, спрос на ягоды немалый. Например, в голубике для покупателя важен размер ягод и их вкус. Поэтому в хозяйстве нацелены работать с разнообразием сортов, выращивать от ранних до поздних, чтобы продлить время сбора урожая. В черной смородине заинтересованы промышленные переработчики, поскольку это естественный краситель и ароматизатор. Продавали ее в этом году и в розницу: разошлась как горячие пирожки.

В целом Брестская область, можно сказать, сейчас переживает ягодный бум. Под сады и ягодники в регионе отводят все больше площадей. Хозяйства и фермеры занимаются голубикой, малиной, ежевикой, садовой земляникой (клубникой), клюквой, красной и черной смородиной, черноплодной рябиной. Присматриваются и к другим культурам. За этим богатым разнообразием стоит тяжелый труд, чтобы порадовать покупателей аппетитной и вкусной ягодой. В целом Брестская область, можно сказать, сейчас переживает ягодный бум. Под сады и ягодники в регионе отводят все больше площадей. Хозяйства и фермеры занимаются голубикой, малиной, ежевикой, садовой земляникой (клубникой), клюквой, красной и черной смородиной, черноплодной рябиной. Присматриваются и к другим культурам. За этим богатым разнообразием стоит тяжелый труд, чтобы порадовать покупателей аппетитной и вкусной ягодой.





Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,

БЕЛТА.-0-