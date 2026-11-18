



Мошенники часто используют методы психологического воздействия, затуманивая разум граждан настолько, что они потом не доверяют настоящим милиционерам. Например, один пожилой витебчанин попался на удочку аферистов дважды, и во второй раз едва не лишился квартиры. "Во время оформления документов на продажу квартиры риелтор заметила странное поведение мужчины. До потери жилья оставался всего один шаг - переоформить квартиру на покупателя, но сотрудник риелторской конторы стала уточнять, для чего витебчанин проводит такую сделку, не давал ли ему кто-то соответствующие указания. И так благодаря бдительности служащей организации удалось сохранить квартиру, которую житель областного центра хотел продать за $42 тыс., а деньги перевести злоумышленникам. Примечательно, что за месяц до этого у того же гражданина мошенники похитили сбережения. Когда милиционеры беседовали с жертвой, мужчина утверждал: "Вот они - правоохранители, а вы нет, я им верю, а вы меня обманываете". То есть он был настолько зомбирован, что не доверял собственным глазам. К сожалению, есть категория людей, которых очень легко убедить в чем бы то ни было, и они всегда убеждены, что "правозащитники" по ту сторону телефона говорят правду", - подчеркивает Антон Сазонов.





Кроме банковских сотрудников и риелторов, милиционеры взаимодействуют с бухгалтериями крупных предприятий. "Мы обращаем внимание сотрудников таких отделов, чтобы они присматривались к сотрудникам, берущим справки для кредитов. Особенно должен насторожить факт, когда кто-то из трудящихся никогда не обращался за подобными документами и вдруг решился взять крупную сумму в банке. Конечно, никто не станет вмешиваться в личную жизнь и просить подробного отчета о предстоящих тратах, но в целом уточнить цель кредита все же стоит. Возможно, простой разговор спасет человека, попавшего в сети мошенников, откуда самостоятельно он выбраться не может", - сказал Антон Сазонов.

Еще один довольно распространенный способ, используемый мошенниками, - вымогательство, связанное с блокировкой мобильных устройств марки Apple. Жертвами зачастую становятся дети, которые играют в различные игры на телефоне и по просьбе какого-то нового знакомого выходят из своего аккаунта, затем они передают данные такому "другу", и ими тут же завладевают аферисты. Дорогостоящий гаджет становится бесполезной железкой, ведь восстановить учетную запись в этом случае могут только злоумышленники. Они это знают, и потому требуют от ребят деньги за возвращение аккаунта.

Одним из актуальных способов обмана правоохранители называют звонки от людей, представляющихся сотрудниками медучреждений. Якобы для заполнения электронной медкарты граждан просят указать полный возраст, рост, вес, а затем назвать код, который приходит на номер мобильного. С этого момента злоумышленники начинают жестко манипулировать человеком. Версии используют разные: что он стал участником преступной схемы, на его имя оформлен кредит для финансирования террористической деятельности и к нему придут с обыском, чтобы изъять все имеющиеся в доме наличные в пользу государства, а как выход предлагают "задекларировать" наличку, передав ее курьеру или переслав на "безопасный" счет."В состоянии аффекта, под сильным психологическим давлением жертва рассказывает, сколько есть денег на карте, в банке, в кубышке, наличными "под подушкой", украшений из драгметаллов и других ценных вещей. Человек перестает критически мыслить и анализировать всю ситуацию в целом. Если в такой момент кто-нибудь из родных придет домой и увидит близкого в растерянности, мечущегося и собирающего деньги, то достаточно простого вопроса о том, что произошло, чтобы запуганный мошенниками человек остановился и начал размышлять. Когда кто-то со стороны вторгается в это, скажем так, затуманенное пространство, разрушается напряжение и легенда обманщиков буквально рассыпается, потому что жертва начинает вспоминать детали, кто был на связи и как заставлял совершать необдуманные поступки", - отмечает Антон Сазонов.А если у жертвы нет накоплений и прочих ценностей? В этом случае мошенники требуют оформить кредит под различными предлогами. Правда, сейчас эту схему им стало сложнее провернуть, потому что сотрудники банков тоже тщательно следят за клиентами - их состоянием, когда те берут крупные суммы, общаются ли они постоянно по телефону, выполняя указания собеседников. "В этом году мы направили два благодарственных письма в финансовые учреждения, где бдительные сотрудники предотвратили денежные операции и помогли сохранить сбережения граждан", - обратил внимание начальник отделения.Он добавляет, что профилактические беседы с трудовыми и учащимися коллективами не всегда помогают достучаться до каждого. "В начале года в одном из учреждений образования Витебска мы проводили встречу с педагогами. Через непродолжительное время там начались массовые рассылки по схеме "фейк-босс", а число жертв и убыток были весьма ощутимыми. На профилактических мероприятиях я использую такую систему: довожу информацию и задаю вопрос аудитории, чтобы понять, услышали меня или нет. Это мобилизует людей, включает их в процесс слушания и обсуждения", - делится начальник отделения методами работы по профилактике киберпреступлений.В последнее время мошенники все чаще вымогают средства у иностранных студентов, которые ищут прекрасных принцев или принцесс на сайтах знакомств. Собеседники сначала выманивают фотографии интимного содержания, а потом шантажируют, грозя выложить их в Сеть или разослать родственникам и друзьям жертвы."Традиционно накануне больших праздников во Всемирной паутине активизируются фейковые продавцы товаров. Вскоре в соцсетях появятся "вкусные" предложения на гаджеты, подарки и новогоднюю атрибутику по приятным ценам. Гражданам следует быть очень внимательными. Во-первых, названия магазинов легко проверить через поиск в интернете: если торговая площадка позиционирует себя как белорусская, а зарегистрирована в других странах, это должно насторожить. Если продавец настаивает на 100-процентной предоплате, это тоже можно считать ред-флагом. Во-вторых, когда покупателю предлагают перевести средства на банковскую карту, следует ввести, опять же, в поиск в Сети первые шесть цифр, и сразу станет понятно, это банк отечественный или иностранный, что также может говорить о "работе" с вами мошенников. С добросовестным продавцом, который действительно заинтересован в продаже товара и положительном впечатлении от него, всегда можно договориться о доставке через курьерскую службу или почту наложенным платежом", - дает совет Антон Сазонов.Начальник отделения по противодействию киберпреступности отмечает, что правоохранители имеют дело не только с жертвами виртуального обмана, но и с нечистыми на руку людьми, которые решают пожить красиво за чужой счет. Так, сотрудница одного из салонов сотовой связи использовала чужие личные данные, чтобы оформлять рассрочки или кредиты на покупку мобильных телефонов, техники и других дорогостоящих товаров. Полученные незаконным способом гаджеты она продавала, а "прибыль" спускала в казино. Обман вскрылся, когда жертвам стали приходить уведомления о просрочке платежей за вещи, которые витебчане не приобретали. Таким образом женщина подставила более 10 человек, а общий ущерб составил свыше 57 тыс. рублей.Более $95 тыс. - таков преступный "улов" жителя Витебска, который "помог" вложить средства двум знакомым женщинам, одна из которых продала квартиру в Минске и хотела инвестировать деньги в трейдинг. Мужчина обещал большой куш, показывал подопечным, как сам много зарабатывает на криптовалюте, но в итоге вся выручка оказалась обманом. Присвоенные средства витебчанин тратил на красивую жизнь."Все вклады следует делать только через официальные биржи и не доверять крупные суммы таким мнимым знакомым. В любой инвестиционной схеме можно разобраться самостоятельно, если постараться, и тогда это будет гарантией, что никто вас не сможет обмануть", - резюмировал Антон Сазонов.В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция "Безопасная цифровая среда", ее главная цель - уберечь граждан от кибермошенников, изобретающих все новые схемы выманивания денег. Правоохранители настоятельно рекомендуют в телефонных разговорах и при коммуникации в соцсетях не передавать личные данные и какие-либо коды, проверять присланные в сообщениях ссылки, а лучше не переходить по ним. При малейших подозрениях нужно прекратить разговор и сообщить в милицию о попытках мошенников завладеть вашими средствами.Фото Октябрьского РОВД Витебска,БЕЛТА.-0-