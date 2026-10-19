19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На линию 102 обратились сотрудники столичной организации, которые перечислили деньги своей фирмы мошенникам. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Работники разместили в интернете объявление о поиске исполнителя для перевозки грузов. Через мессенджер с ними связался "менеджер" другой компании и предложил услуги своих водителей. Представители минской организации поверили ему: для убедительности он прислал фото паспорта. Они согласовали условия работы по переписке в интернете и перечислили на чужой расчетный счет около 40 тыс. рублей.
После этого "менеджер" перестал выполнять просьбы заказчика и выходить на связь, а затем удалил переписку со своей стороны и заблокировал несостоявшегося нанимателя.
Возбуждено уголовное дело.-0-
Регионы
19 октября 2026, 09:38
Псевдоперевозчик выманил у столичной организации около 40 тыс. рублей: возбуждено уголовное дело
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