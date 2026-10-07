Проверка территориальной обороны Могилевской области продлится до 13 ноября - Белый

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комплексная проверка уровня подготовки территориальной обороны Могилевской области, стартовавшая в регионе, продлится до 13 ноября. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Владимир Белый, сообщает БЕЛТА.
Будут охвачены все административные районы области. А в Кричевском районе сформируют подразделение территориальных войск. "Основная цель - проверить работоспособность системы управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия. Как должностные лица, исполнительных комиссариатов, офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию поведения территориальной обороны в современных условиях, в условиях тех вызовов, которые соответствуют современным реалиям", - сказал Владимир Белый.
На завершающем этапе планируется проведение командно-штабного учения с подразделениями сил территориальной обороны Кричевского района. Особенностью станет практическое выполнение задач подразделениями территориальных войск, рассредоточенных на различных участках местности во взаимодействии с иными силами теробороны.
Начальник Генштаба отметил, что руководство области уделяет пристальное внимание вопросам подготовки территориальной обороны. Планово проведены необходимые мероприятия, совместные штабные тренировки по подготовке органов управления и военнообязанных. "Значительное внимание уделяется развитию учебной материальной базы, которая позволяет качественно проводить занятия, тренировки, учения различного уровня. Совершенствуется система управления, модернизируются пункты управления, создана фактически автономная современная система связи, в том числе с наличием цифровых систем передачи данных. Мы отмечаем комплексный подход в оснащении будущих подразделений территориальной обороны беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул он.
Также во время визита в Могилев Владимир Белый посетил военную кафедру Белорусско-Российского университета.-0-
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