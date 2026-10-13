Проверка системы оповещения пройдет в Минской области 14 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 14 октября пройдет плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Проверка будет осуществляться с 9.00 до 13.00. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не требуется.



В МЧС также добавили, что проверка нужна для оценки работоспособности оборудования и обеспечения готовности системы к экстренному использованию.-0-