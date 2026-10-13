13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 14 октября пройдет плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Проверка будет осуществляться с 9.00 до 13.00. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не требуется.
В МЧС также добавили, что проверка нужна для оценки работоспособности оборудования и обеспечения готовности системы к экстренному использованию.-0-
Регионы
13 октября 2026, 12:59
Проверка системы оповещения пройдет в Минской области 14 октября
Фото из архива МЧС
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