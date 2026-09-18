Проверить навыки и обновить знания. В Минске проходят сборы с руководящим составом органов управления теробороны

По словам главы администрации Заводского района Владимира Шибеко, вопросы подготовки территориальной обороны имеют первостепенное значение. "Не менее важны занятия по огневой подготовке. Для участвующих в сборах представителей теробороны это также возможность обновить знания и имеющиеся навыки, которые они получили на срочной военной службе, а также добавить новые. Ничто не стоит на месте, появляются новые средства защиты, виды оружия, технологии, в том числе и применяемые на территории других государств", - рассказал Владимир Шибеко.-0-





Фото пресс-службы Мингорисполкома

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходят сборы с руководящим составом органов управления территориальной обороны и представителями силовых ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.В программе сборов - показательные занятия с должностными лицами по порядку оборудования КПП, демонстрация объекта территориальной обороны и взводного опорного пункта. Также организована выставка техники и вооружения.Как рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, такие занятия стали плановыми. "Чтобы обеспечить в случае необходимости оборону города, нам нужно понимать порядок взаимодействия различных органов, силовых структур и сил теробороны. Не менее важный момент - повышение эффективности этого взаимодействия", - рассказал он.