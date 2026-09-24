Противоаварийные учения прошли на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь





Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откаченной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба".





Как отметили в ведомстве, безопасное функционирование предприятий нефтегазотранспортной системы имеет критическое значение для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов. Именно потому соблюдение правил промышленной безопасности постоянно находится в поле зрения прокуроров.





Во избежание повреждения магистральных нефтепродуктопроводов, нефтепроводов и газопроводов, которые могут привести к возникновению нештатных ситуаций, Генеральная прокуратура призывает неукоснительно выполнять нормы Положения о порядке установления охранных зон магистральных трубопроводов, размерах и режиме их использования, утвержденного постановлением Совета Министров от 21 ноября 2022 года №800.





В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещено производить самовольные раскопки и земляные работы, осуществлять действия, которые могут нарушить эксплуатацию магистральных трубопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести к их повреждению; разводить огонь, размещать открытые и закрытые источники огня; складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, пиленый и корчеванный лес.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.