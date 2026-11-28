28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Третье областное родительское собрание прошло в Брестском государственном техническом университете при участии представителей прокуратуры, Следственного комитета, здравоохранения, образования и духовенства, передает корреспондент БЕЛТА.





В формате открытого диалога с родителями обсудили качество общения в семье, предупреждение опасных ситуаций и нюансы психологической помощи несовершеннолетним. Всего к собранию в очном и онлайн-форматах присоединились более 5 тыс. родителей и педагогов из всех районов Брестской области.

"Педагоги-психологи в рамках тестирования, которое проходит традиционно в учреждениях общего среднего образования, могут определить некие моменты, которые дают возможность скорректировать поведение и увидеть проблему", - отметила заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Ирина Попова. "Педагоги-психологи в рамках тестирования, которое проходит традиционно в учреждениях общего среднего образования, могут определить некие моменты, которые дают возможность скорректировать поведение и увидеть проблему", - отметила заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Ирина Попова.

По ее словам, родители первыми могут заметить тревожные сигналы в поведении ребенка. "Есть определенные признаки: изменения во внешности, он становится раздражительным, плохой сон, плохой аппетит. Это сигналы, на которые родители должны обратить внимание. Мы рассказываем об этом на родительских собраниях и консультациях", - рассказала Ирина Попова. По ее словам, родители первыми могут заметить тревожные сигналы в поведении ребенка. "Есть определенные признаки: изменения во внешности, он становится раздражительным, плохой сон, плохой аппетит. Это сигналы, на которые родители должны обратить внимание. Мы рассказываем об этом на родительских собраниях и консультациях", - рассказала Ирина Попова.





Заместитель прокурора Брестской области Александр Карлюк напомнил, что семья - это первый и главный наставник ребенка. Именно дома закладываются основы доверия, безопасности, понимания, что тебя услышат. Школа дает знания, помогает раскрыть способности, а государство создает условия, чтобы эта опора была прочной.





"Получился хороший, теплый разговор с родителями. Мы поговорили о роли образования, органов исполнительной власти, субъектов профилактики в сфере защиты детей, о роли родителей в воспитании своих детей. Нужно сказать, что вопросы защиты интересов детей, обеспечения их безопасности, вопросы координации органов, которые занимаются этой деятельностью, являются приоритетными в работе органов прокуратуры. Совместная работа дает положительный результат. Если обратиться к статистике, то в текущем году, как и в прошлом, на территории области отмечается снижение преступности несовершеннолетних. И самое главное - снижается количество правонарушений и преступлений в отношении наших детей, что очень важно", - отметил Александр Карлюк.

Заместитель главного врача Брестского центра психиатрии и наркологии Юрий Мазурич обратил внимание, что современные вызовы требуют от родителей особого внимания к внутреннему миру подростков. "Мы понимаем, что время меняется, меняются и подростки. То, что было актуально пять назад, сегодня уже выглядит иначе. Поэтому цель этой встречи - еще раз объяснить родителям, показать, насколько важно видеть проблемы детей, не замалчивать их и вовремя обращаться к специалистам", - подчеркнул специалист. Заместитель главного врача Брестского центра психиатрии и наркологии Юрий Мазурич обратил внимание, что современные вызовы требуют от родителей особого внимания к внутреннему миру подростков. "Мы понимаем, что время меняется, меняются и подростки. То, что было актуально пять назад, сегодня уже выглядит иначе. Поэтому цель этой встречи - еще раз объяснить родителям, показать, насколько важно видеть проблемы детей, не замалчивать их и вовремя обращаться к специалистам", - подчеркнул специалист.