Прокуратура выявила свалку отходов в лесу и нарушения при учете древесины в Светлогорском районе

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Светлогорского района совместно с межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Во время проверки изучен вывоз заготовленных лесоматериалов с лесосек на промежуточные склады, фиксация объемов, пород и ассортиментов заготовленной лесопродукции, учет древесины в единой государственной автоматизированной системе, хранение древесины на территории лесфонда.



Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 куб.м - здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом в том числе деловой древесины ее качество ухудшилось.



На трех лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в единой государственной автоматизированной системе. "Такие нарушения учета способствуют фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный", - обратили внимание в прокуратуре. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 куб.м дров сосны, а сведений о них в системе госучета не было. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов.



Прокурор Светлогорского района в адрес директора ГЛХУ "Светлогорский лесхоз" внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере лесного хозяйства, а также причин и условий, которые им способствовали. В итоге древесина вывезена, поставлена на учет, проведена ее оценка качества. В госучет внесли достоверные сведения о заготовленной древесине. Вывезли и бытовые отходы из лесного массива.



К дисциплинарной ответственности за нарушения привлекли двух виновных. "По требованию прокуратуры Светлогорского района лесничий и тракторист за нарушения правил лесопользования привлечены к административной ответственности", - добавили в службе информации.



"Лес - важный стратегический ресурс государства. Положение дел в этой отрасли постоянно находится в поле зрения органов прокуратуры", - добавили в прокуратуре.-0-