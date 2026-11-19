19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилева проверила соблюдение законодательства об организации школьного питания в городе и выявила ряд нарушений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.





Как отметила старший помощник прокурора города Могилева Екатерина Зубринович, в школе дети проводят значительную часть дня, и от того, насколько качественно и правильно они питаются, зависит состояние их здоровья, а как следствие - способность усваивать школьную программу. "Прокуратура города Могилева, - сказала она, - совместно с представителями заинтересованных ведомств провела проверку соблюдения законодательства об организации школьного питания обучающихся в учреждениях общего среднего образования. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в виде несоблюдения технологий приготовления блюд, непроведения органолептической оценки качества блюд, ненадлежащего оснащения оборудованием, посудой, инвентарем, несоблюдения личной гигиены работниками, ненадлежащего санитарного состояния помещений и оборудования".





Например, в проверенных учреждениях не проведена смена санитарной одежды сотрудников пищеблоков, допущено хранение пищевой продукции с истекшим сроком годности и другое.





"По выявленным нарушениям прокуратурой города Могилева будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметила Екатерина Зубринович, добавив, что главная цель таких проверок - поддержание высокой дисциплины в пищеблоках и создание здоровой среды, в которой родители могут быть спокойны за своего ребенка.-0-