Прокуратура отменила процедуру закупки за счет собственных средств в двух организациях Могилева 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилева во время мониторинга электронной торговой площадки установила нарушения законодательства при проведении трех процедур закупок за счет собственных средств на сумму более 4 млн рублей в двух организациях города, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевский области.



Одной из организаций при проведении открытого конкурса в документации, размещенной на электронной торговой площадке, к участникам не предъявлены обязательные требования. Среди них - отсутствие фактов привлечения к административной ответственности, не снятая и не погашенная в установленном порядке судимость за совершение ряда преступлений.



В другом случае строительной организацией при проведении двух открытых конкурсов на закупку оборудования и материалов в документации не указаны условия допуска товаров иностранного происхождения.



В результате допущенных нарушений потенциальные участники не проинформированы о предъявляемым к ним требованиях.



По итогам проверки прокуратура Могилева в адрес руководителей организаций вынесла предписания, в которых потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения.



Акты прокурорского надзора исполнены в полном объеме - три процедуры закупки на сумму свыше 4 млн рублей отменены. При объявлении новых процедур закупок нарушения требований законодательства устранены.-0-