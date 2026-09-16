Прокуратура отменила госзакупку запчастей к сельхозтехнике в Шарковщинском районе на 50 тыс. рублей

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Шарковщинского района отменена госзакупка запчастей к сельхозтехнике на 50 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.



Прокуратура Шарковщинского района установила нарушения законодательства при проведении госзакупок за счет средств районного бюджета одной из организаций АПК.



Так, должностные лица агропредприятия допустили неправомерный выбор вида процедуры государственной закупки.



При приобретении шин и запасных частей к сельхозтехнике организацией необоснованно применен запрос ценовых предложений. Вместе с тем, исходя из характера закупаемых товарных позиций и требований действующего законодательства, в данном случае подлежал проведению электронный аукцион.



Кроме того, проверка выявила нарушения, связанные с формированием документации к закупкам. В документах запроса ценовых предложений квалификационные и иные требования к участникам процедуры государственной закупки были предъявлены не в полном объеме. Это создало предпосылки для ограничения конкуренции и допуска к процедуре недобросовестных поставщиков.



Несоблюдение установленного порядка проведения государственных закупок в сфере АПК влечет за собой риски неэффективного расходования денежных средств и ставит под угрозу своевременное материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных работ.



Как итог - прокурор Шарковщинского района вынес предписание в адрес руководителя субъекта хозяйствования, допустившего нарушения законодательства о закупочной деятельности.



По результатам рассмотрения акта надзора процедура государственной закупки на сумму 50 тыс. рублей отменена.-0-