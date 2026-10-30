30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилева проверила соблюдение требований законодательства об охране труда в одной из частных организаций города, осуществляющей строительно-монтажные работы, и потребовала устранить нарушения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевский области.
Надзорные мероприятия показали, что наниматель грубо игнорирует требования охраны труда: не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, допускает их к работам с повышенной опасностью без прохождения стажировки и последующей проверки знаний по вопросам охраны труда, не проводит необходимые инструктажи.
В ведомстве отметили, что выявленные во время проверки нарушения не позволяли обеспечить в полном объеме надлежащий уровень защиты прав работников, а также исключить факторы, способствующие несчастным случаям и травмированию граждан на производстве.
По результатам проверки прокурор Могилева в адрес руководителя организации внес представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения законодательства об охране труда. Кроме того, за допущенные нарушения директор организации привлечен к ответственности.
Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-
Регионы
30 октября 2026, 09:39
Прокуратура Могилева выявила нарушения требований об охране труда в строительной организации
Фото прокуратуры
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