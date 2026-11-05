Прокуратура Гродно направила в суд 75 заявлений по экстремистской информпродукции

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно во время надзора за исполнением законодательства в области противодействия экстремизму с начала года направила в суд 75 заявлений о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.





К примеру, по заявлению прокурора Гродно признана экстремистской информационная продукция страницы Nikolay Maminov (Nikolodion) в соцсети Facebook. Владелец аккаунта - гражданин Беларуси, активный участник массовых несанкционированных митингов в Беларуси в 2020 году, который продолжает свою противоправную деятельность за пределами страны. На этой странице распространялись материалы информационных ресурсов, ранее внесенных в республиканский список экстремистских материалов, размещались публикации, демонстрирующие надругательство над госсимволами, направленные на оскорбление Президента Беларуси, представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей.





Кроме того, суд Ленинского района Гродно удовлетворил заявление прокурора города о признании TikTok-аккаунтов "Все против Путина", "Землянин", "Виталий Тарасов", на которых распространялись видеозаписи, содержащие призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Беларуси, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а также участию в незаконном митинге 9 мая 2026 года.





Как отметили в ведомстве, по заявлениям прокурора судом признана экстремистскими материалами информационная продукция, размещенная в 65 Telegram-чатах, ботах и каналах, 26 аккаунтах (сообществах) в Facebook, 7 страницах в Instagram, 7 каналах на видеохостинге YouTube, 4 аккаунтах в TikTok, 3 аккаунтах в соцсетях "ВКонтакте", Х, Threads и др., а также 3 интернет-сайтах.





Копии судебных постановлений направлены в Министерство информации для включения информационной продукции в соответствующий республиканский список и принятия мер по ограничению доступа к этой продукции.-0-