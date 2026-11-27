27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гродненской области проверили исполнение законодательства при реализации программ дополнительного образования детей и молодежи. Какие нарушения были выявлены, БЕЛТА рассказали в службе информации прокуратуры региона.





Проверка показала, что во исполнение ранее внесенных актов прокурорского надзора органы управления образованием, местные исполнительные и распорядительные органы приняли ряд мер для повышения эффективности работы в этой сфере. В частности, пересмотрены подходы к планированию, которое теперь выстраивается во взаимодействии с учреждениями культуры и спорта.





"Вместе с тем в отдельных регионах влияние органов управления остается недостаточным. В ряде государственных учреждений выявлены факты формального создания объединений по интересам, ненадлежащего ведения учетной документации и нарушения режима работы кружков, - отметили в ведомстве. - Так, в одном из районных учреждений допобразования 1 сентября 2026 года создали четыре объединения по интересам, куда зачислили 48 детей, а уже 1 октября всех учащихся отчислили из-за низкой посещаемости. При этом установлено, что кружки фактически не работали, а заявления законных представителей в ряде случаев были сфальсифицированы. По данному факту прокурор поручил органам внутренних дел провести проверку в порядке уголовно-процессуального законодательства".





В другом учреждении во время занятий, предусмотренных расписанием, в кабинете отсутствовали и педагог, и учащиеся - преподаватель покинула рабочее место еще до начала работы кружка. Кроме того, в 27 объединениях по интересам в разных районах области зафиксированы факты недостоверного учета посещаемости детей.





"Нарушения выявлены и в деятельности частных организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Например, в Гродно частная организация обучала детей иностранному языку, не уведомив отдел образования о начале деятельности и не согласовав программу. Отдельные юрлица в нарушение закона Республики Беларусь "О рекламе" распространяли недостоверную информацию об услугах по направлениям, программы которых не прошли согласование. В частности, одно из гродненских обществ согласовало программы "Умнейка", "Развивашка" и "Хореография", однако в соцсети Instagram и рекламных буклетах предлагало занятия по направлениям "Подготовка к школе", "Занимательное рисование" и "Творческая мастерская". Аналогично индивидуальный предприниматель, оказывающая услуги дефектолога, рекламировала в Instagram "продленку" для дошкольников и младших школьников, а также обучение английскому языку, логоритмике, творчеству и естествознанию", - отметили в прокуратуре.





По итогам проверки сделан вывод о недостаточном правовом регулировании в этой сфере и отсутствии должного контроля за качеством образования со стороны местных исполнительных и распорядительных органов.





По результатам надзорных мероприятий прокуроры Гродненской области внесли 10 представлений руководителям местных исполнительных и распорядительных органов и вынесли 6 предписаний руководителям частных организаций о незамедлительном устранении нарушений. Исполнение актов прокурорского надзора взято на контроль.-0-